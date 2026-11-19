SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının yeni personel alımında en çok merak edilen konuların başında branş ve kontenjan dağılımı geliyor. Özellikle hemşire, ebe, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter ve diğer sağlık meslek gruplarından mezun olan adaylar, kendi alanlarına kaç kişilik kadro ayrılacağını öğrenmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 38 bin kişilik alım hekim dışı personeli kapsayacak. Ancak hangi unvana kaç kişilik kontenjan verileceği, alımların hangi illerde yapılacağı ve kadroların istihdam türlerine göre nasıl dağıtılacağı henüz duyurulmadı.