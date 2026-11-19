SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2026? Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için bekleyiş sürüyor. Başvuru takvimi, şartları, alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da yeni açıklama geldi. Personel alımına yönelik çalışmaların son aşamaya ulaştığını belirten Bakan Memişoğlu'nun sözleri, atama bekleyen adayların heyecanını artırdı. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 38 bin hekim dışı personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayında yaptığı açıklamayla duyurduğu yeni istihdam planında önemli bir aşamaya gelindi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen 2027 yılı bütçe görüşmelerinde personel alımına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasının ardından özellikle sağlık alanından mezun olan adaylar, Sağlık Bakanlığı başvuru tarihleri ve şartları gibi detayları araştırmaya başladı. Alımın hangi branşları kapsayacağı ve illere ayrılacak kontenjanlar da merak konusu. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı, kadro dağılımı belli oldu mu? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımında son durum…
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel alımına ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada yeni personel alımı için yıl sonunu işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu. Başvuru takvimi ve diğer ayrıntıların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını bildirdi.
Bu açıklamaya göre alım ilanının yıl bitmeden yayımlanması hedefleniyor. Ancak ilanın yayımlanacağı gün ile başvuruların başlayacağı tarih henüz kesinleşmedi.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN 38 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde beklenen personel alımına ilişkin yeni bilgiler verdi.
Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 38 bin kişilik istihdam planı için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Alıma ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığının yeni personel alımında en çok merak edilen konuların başında branş ve kontenjan dağılımı geliyor. Özellikle hemşire, ebe, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter ve diğer sağlık meslek gruplarından mezun olan adaylar, kendi alanlarına kaç kişilik kadro ayrılacağını öğrenmek istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 38 bin kişilik alım hekim dışı personeli kapsayacak. Ancak hangi unvana kaç kişilik kontenjan verileceği, alımların hangi illerde yapılacağı ve kadroların istihdam türlerine göre nasıl dağıtılacağı henüz duyurulmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
38 bin kişilik personel alımında başvuru koşulları, resmi ilanın yayımlanmasıyla belli olacak. Adayların hangi eğitim düzeyinden başvuru yapabileceği, mesleklere göre aranan diploma şartları, KPSS puan türleri ve varsa özel nitelikler tercih kılavuzunda yer alacak.
Ayrıca il ve hastane bazında kadro dağılımının da ilanla birlikte açıklanması bekleniyor. Böylece adaylar, mezun oldukları bölümlere uygun pozisyonları ve tercih edebilecekleri sağlık kuruluşlarını öğrenebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI OLACAK MI?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için araştırılan konular arasında KPSS puan şartı da bulunuyor. Bakanlığın geçmiş yıllardaki sözleşmeli personel alımlarında KPSS sonuçları esas alınarak merkezi yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmişti.
Ancak 38 bin kişilik yeni alımda hangi KPSS puan türlerinin kullanılacağı ve taban puan uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı.
Adayların 2026 KPSS puanlarıyla başvuru yapıp yapamayacağı, hangi öğrenim düzeylerinden personel alınacağı ve tercih işlemlerinin nasıl yürütüleceği yayımlanacak kılavuzla kesinleşecek.
38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın önceki dönemlerde gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımlarında tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılırken sürekli işçi alımlarında İŞKUR başvuru ekranı kullanılmıştı.
Bu yıl da sözleşmeli personel alımlarının ÖSYM, sürekli işçi alımlarının ise İŞKUR aracılığıyla yürütülmesi bekleniyor. Adayların resmi ilan yayımlanana kadar bu platformları ve Sağlık Bakanlığının duyurularını takip etmesi gerekiyor.