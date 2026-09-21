Şanlıurfa KPSS iptal mi, eş değer sınav ne zaman? ÖSYM’den 392 aday için eş değer sınav kararı geldi

EŞ DEĞER SINAV NE DEMEK?

Eş değer sınav, mevcut sınavla aynı ölçme amacına ve düzeye sahip olacak şekilde yeniden uygulanan sınavı ifade ediyor. Şanlıurfa KPSS kapsamında ise mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği salonlarda sınava giren 392 aday için yeni bir sınav yapılması kararlaştırıldı.

Bu nedenle eş değer sınav kararı, Şanlıurfa’daki KPSS’nin tüm adaylar için yeniden yapılacağı anlamına gelmiyor. Uygulama, ÖSYM tarafından belirlenen 392 adayla sınırlı olacak.