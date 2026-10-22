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        Haberler Bilgi Magazin Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın son Şans Topu çekilişinde talihli numaralar merak konusu olurken, kupon sahipleri sonuçları sorgulamak için Milli Piyango Online ekranına yöneldi. Şans Topu sonuçları ile birlikte 5+1, 5, 4+1 ve diğer ikramiye kategorilerinde kazananların olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Eylül 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri ve Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 6 Eylül Pazar Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 06:30 Güncelleme:
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        Şans Topu çekiliş sonuçları, şans oyunu takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralar ve ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Kupon sahipleri, sonuçları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 21 Ekim Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 21 Ekim 2026 Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

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        21 Ekim 2026 Çarşamba Şans Topu kazanan numaralar:

        3 - 6 - 10 - 29 - 31 + 14

        Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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