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        Haberler Bilgi Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Kasım 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

        Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Kasım 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

        Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar belli oluyor. Tam 227,7 Milyonluk ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'da kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda duyurulacak. Çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağını araştırıyor. Peki, 14 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto heyecanı 14 Kasım 2026 Cumartesi günü yeniden yaşanacak. Milli Piyango Online üzerinden çekiliş sonrası kazandıran numaralar açıklanacak. En son Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken devreden büyük ikramiye tutarı 227.7 Milyon TL olarak açıklandı. Peki, 14 Kasım Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sayısal Loto çekilişi saat 21.30’da yapılacak ve sonuçlar belli olacak.

        SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

        Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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        Sistem Oyunu

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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