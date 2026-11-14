Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Kasım 2026 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto çekilişi saat 21.30’da yapılacak ve sonuçlar belli olacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.