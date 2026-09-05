SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. Eğitimini başarıyla sürdüren Kılıç, 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak üniversiteden mezun oldu.

Kılıç'ın ilk profesyonel tiyatro deneyimi 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenen Ariel Dorfman'ın "Kayıplar (Dullar)" adlı oyununda rol alan Kılıç, bu yapımla profesyonel tiyatro kariyerinin ilk adımını attı. 1999-2000 tiyatro sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde tiyatro alanındaki çalışmalarını farklı görevlerle sürdürdü.

Serhat Mustafa Kılıç'ın tiyatro kariyeri, ilerleyen yıllarda Devlet Tiyatroları ve farklı özel tiyatrolardaki çalışmalarıyla devam etti.

Aynı yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri veren Serhat Mustafa Kılıç, burada "Barış Adası" adlı oyunun yönetmenliğini de üstlendi. Kılıç, 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kılıç, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa eden Kılıç, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da kariyerine devam eden oyuncu, aralarında Tiyatro DOT ve BKM'nin de bulunduğu çeşitli tiyatrolarda görev aldı.

Oyuncu, "Kış Uykusu"ndaki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterildi.