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        Haberler Bilgi Magazin Serhat Kılıç hayatını kaybetti! Serhat Kılıç neden öldü, hastalığı var mıydı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

        Serhat Kılıç hayatını kaybetti! Serhat Kılıç neden öldü, hastalığı var mıydı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. İstanbul Kağıthane'deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunan Serhat Mustafa Kılıç'tan birkaç gündür haber alınamadığı bilgisi geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan bu acı olayın ardından Serhat Kılıç'ın hayatı, yaşı, filmleri ve dizileri merak konusu oldu. Peki Serhat Kılıç kimdir, neden öldü, hastalığı var mı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        En son Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç hayatıyla günün en çok araştırılan ismi oldu. Hayatını kaybettiği bilgisi gelen Serhat Kılıç dizileriyle ünlü bir oyuncuydu. Tam adı Serhat Mustafa Kılıç, "Kış Uykusu"ndaki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterilmişti. İşte, Serhat Kılıç hayatı ve hakkında merak edilenleri…

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        SERHAT KILIÇ KİMDİR?

        Serhat Mustafa Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. Eğitimini başarıyla sürdüren Kılıç, 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak üniversiteden mezun oldu.

        Kılıç'ın ilk profesyonel tiyatro deneyimi 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenen Ariel Dorfman'ın "Kayıplar (Dullar)" adlı oyununda rol alan Kılıç, bu yapımla profesyonel tiyatro kariyerinin ilk adımını attı. 1999-2000 tiyatro sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde tiyatro alanındaki çalışmalarını farklı görevlerle sürdürdü.

        Serhat Mustafa Kılıç'ın tiyatro kariyeri, ilerleyen yıllarda Devlet Tiyatroları ve farklı özel tiyatrolardaki çalışmalarıyla devam etti.

        Aynı yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri veren Serhat Mustafa Kılıç, burada "Barış Adası" adlı oyunun yönetmenliğini de üstlendi. Kılıç, 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.

        2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kılıç, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

        2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa eden Kılıç, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da kariyerine devam eden oyuncu, aralarında Tiyatro DOT ve BKM'nin de bulunduğu çeşitli tiyatrolarda görev aldı.

        Oyuncu, "Kış Uykusu"ndaki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterildi.

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        SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

        Serhat Kılıç’ın ölüm sebebi henüz belli değil. Yaklaşık 1-2 gündür haber alınamayan Kılıç, arkadaşları tarafından evinin salonunda koltuk üzerinde hareketsiz halde bulundu.

        Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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        SERHAT KILIÇ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

        DİZİLERİ:

        Bizim Evin Halleri

        Hatırla Sevgili

        Yol Arkadaşım

        Benim Annem Bir Melek

        Ezel

        Seksenler

        Çember

        Söz

        Öğretmen

        Maraşlı

        Kuruluş Osman

        Tetikçinin Oğlu

        Kirli Sepeti

        Kardelenler

        Mehmed: Fetihler Sultanı

        Şeref Bey

        Son Gün

        Aktris

        İlk ve Son

        Gassal

        FİLMLERİ:

        Nokta

        Veda

        Kış Uykusu

        Baskın Karabasan

        Robinson Crusoe ve Cuma

        Topal Şükran'ın Maceraları

        Mavzer

        Cenazemize Hoş Geldiniz

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