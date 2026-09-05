Serhat Kılıç hayatını kaybetti! Serhat Kılıç neden öldü, hastalığı var mıydı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. İstanbul Kağıthane'deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunan Serhat Mustafa Kılıç'tan birkaç gündür haber alınamadığı bilgisi geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan bu acı olayın ardından Serhat Kılıç'ın hayatı, yaşı, filmleri ve dizileri merak konusu oldu. Peki Serhat Kılıç kimdir, neden öldü, hastalığı var mı, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
En son Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç hayatıyla günün en çok araştırılan ismi oldu. Hayatını kaybettiği bilgisi gelen Serhat Kılıç dizileriyle ünlü bir oyuncuydu. Tam adı Serhat Mustafa Kılıç, "Kış Uykusu"ndaki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterilmişti. İşte, Serhat Kılıç hayatı ve hakkında merak edilenleri…
SERHAT KILIÇ KİMDİR?
Serhat Mustafa Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. Eğitimini başarıyla sürdüren Kılıç, 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak üniversiteden mezun oldu.
Kılıç'ın ilk profesyonel tiyatro deneyimi 1998 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Rutkay Aziz'in rejisiyle sahnelenen Ariel Dorfman'ın "Kayıplar (Dullar)" adlı oyununda rol alan Kılıç, bu yapımla profesyonel tiyatro kariyerinin ilk adımını attı. 1999-2000 tiyatro sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde tiyatro alanındaki çalışmalarını farklı görevlerle sürdürdü.
Serhat Mustafa Kılıç'ın tiyatro kariyeri, ilerleyen yıllarda Devlet Tiyatroları ve farklı özel tiyatrolardaki çalışmalarıyla devam etti.
Aynı yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri veren Serhat Mustafa Kılıç, burada "Barış Adası" adlı oyunun yönetmenliğini de üstlendi. Kılıç, 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.
2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji alanındaki yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kılıç, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.
2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa eden Kılıç, çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye başladı. İstanbul'da kariyerine devam eden oyuncu, aralarında Tiyatro DOT ve BKM'nin de bulunduğu çeşitli tiyatrolarda görev aldı.
Oyuncu, "Kış Uykusu"ndaki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday gösterildi.
SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?
Serhat Kılıç’ın ölüm sebebi henüz belli değil. Yaklaşık 1-2 gündür haber alınamayan Kılıç, arkadaşları tarafından evinin salonunda koltuk üzerinde hareketsiz halde bulundu.
Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
SERHAT KILIÇ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
DİZİLERİ:
Bizim Evin Halleri
Hatırla Sevgili
Yol Arkadaşım
Benim Annem Bir Melek
Ezel
Seksenler
Çember
Söz
Öğretmen
Maraşlı
Kuruluş Osman
Tetikçinin Oğlu
Kirli Sepeti
Kardelenler
Mehmed: Fetihler Sultanı
Şeref Bey
Son Gün
Aktris
İlk ve Son
Gassal
FİLMLERİ:
Nokta
Veda
Kış Uykusu
Baskın Karabasan
Robinson Crusoe ve Cuma
Topal Şükran'ın Maceraları
Mavzer
Cenazemize Hoş Geldiniz