Shakhtar Donetsk teknik direktörü kimdir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı?
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü kimdir, Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı? soruları, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi, teknik direktörü ve kulüp tarihiyle merak ediliyor. Avrupa futbolunda önemli başarılara imza atan takımın teknik direktörü, kuruluş tarihi ve ülkesi araştırılıyor. İşte, Shakhtar Donetsk hakkında merak edilenler…
Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında elde ettiği başarılar ve köklü futbol geçmişiyle tanınan kulüpler arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Ukrayna ekibi, 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde futbol gündeminin öne çıkan takımlarından biri oldu. Turuncu-siyahlı ekibin geçmişten bugüne uzanan futbol serüveni, Avrupa kupalarındaki başarıları ve teknik direktörlük koltuğundaki isim merak konusu oldu. Peki, Shakhtar Donetsk teknik direktörü kimdir? Shakhtar Donetsk hangi ülkenin takımı? İşte, kulübün tarihi ve teknik adamına ilişkin detaylar…
SHAKHTAR DONETSK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Arda Turan yapıyor. Ukrayna ekibi, 27 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamayla Turan ile 2027 yazına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Turan, 2023-2024 sezonunda takımı 1. Lig şampiyonluğuna taşıdı. Futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen Turan, A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar görev yaptı.
SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın Donetsk şehrinde 3 Nisan 1936'da kuruldu. Turuncu-siyah renkleriyle tanınan kulüp, Ukrayna futbolunun en köklü ve başarılı ekipleri arasında yer alıyor. Ukrayna Premier Ligi'nde birçok şampiyonluk kazanan Shakhtar Donetsk, Avrupa'daki en büyük başarısını ise 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak elde etti.
SHAKHTAR DONETSK'İN BAŞARILARI NELER?
Shakhtar Donetsk, Ukrayna futbolunda kazandığı lig şampiyonlukları ve ulusal kupa zaferleriyle öne çıkıyor. Kulübün Avrupa arenasındaki en büyük başarısı ise 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanması oldu. Finalde Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.
Avrupa'daki başarısının yanı sıra Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nda kazandığı çok sayıda şampiyonluk da kulübün başarıları arasında yer alıyor.