SHAKHTAR DONETSK'İN BAŞARILARI NELER?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna futbolunda kazandığı lig şampiyonlukları ve ulusal kupa zaferleriyle öne çıkıyor. Kulübün Avrupa arenasındaki en büyük başarısı ise 2009 yılında UEFA Kupası'nı kazanması oldu. Finalde Werder Bremen'i 2-1 mağlup eden Ukrayna temsilcisi, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Avrupa'daki başarısının yanı sıra Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nda kazandığı çok sayıda şampiyonluk da kulübün başarıları arasında yer alıyor.