ŞOK 11 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! ŞOK Cumartesi fırsatlarında indirimli ürünler neler? Klima, Matkap, Çelik Termos geliyor...
ŞOK marketlerinde 11-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel broşürü yayınlandı. Bu hafta sonu aktüel ürünleri arasında yaz ve kamp sezonuna uygun seçeneklerin yanı sıra klima, koltuk yıkama makinesi, oyuncaklar ve çeşitli beyaz eşyalar da yer alıyor. Kampanyalı ürünlerin bir bölümü mağazalarda satışa çıkarken, bazı seçeneklere "ŞOK'tan İste Gelsin" uygulaması üzerinden ulaşılabilecek. Peki, ŞOK'un hafta sonu indirimlerinde hangi ürünler var? İşte 11 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...
ŞOK’un 11-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunda yaz sezonuna yönelik geniş bir ürün seçkisi yer alıyor. Kamp ve piknik ekipmanlarından beyaz eşyalara, oyuncaklardan mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle Black+Decker ürünleri, termos çeşitleri, piknik malzemeleri ve oyuncaklardaki kampanyalar dikkat çekiyor. Peki, bu hafta ŞOK’ta hangi ürünler indirime girecek? İşte 11-14 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğunda öne çıkan fırsatlar...
ŞOK 11 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Paşabahçe Babylon Kavanoz 1500 cc – 299 TL
Paşabahçe Babylon Kavanoz 1120 cc – 249 TL
Estrella Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı) – 249 TL
Estrella Su Bardağı (4'lü) – 299 TL
Estrella Meşrubat Bardağı (4'lü) – 329 TL
Relax Çelik Termos 2 L – 499 TL
6 Kişilik Piknik Seti – 249 TL
12 L Taşıma Çantası – 125 TL
8 L Taşıma Çantası – 100 TL
3 Parça Salata Seti – 119 TL
Deri Kulplu Kapaklı Kutu – 299 TL
Metal Mangal Maşası – 50 TL
3'lü Meyve Bıçağı – 129 TL
Silikon Buz Kalıbı – 75 TL
Barbie Plaj Günü Bebek – 749 TL
Barbie Eğlenceli Havuz Seti – 899 TL
Hot Wheels Temalı Araç – 179 TL
Hot Wheels Formula 1 Beşli Set – 599 TL
Uno Express Kart Oyunu – 179 TL
Gokidy Pastel Blok 52 Parça – 449 TL
Gokidy Vantuzlu Yarış Pisti – 699 TL
Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç – 1.290 TL
Toysub Köpük Kum Seti – 50 TL
NBA Ballers S2 Sürpriz Paket – 799 TL
Mini Brands Axolotls Sürpriz Paket – 499 TL
Mega Gross S2 Sürpriz Paket – 599 TL
MasterChef S2 Sürpriz Paket – 799 TL
Pufu Toys Pelüş Limonata / Latte – 399 TL
Samsung AR40F12COAM/SK 12.000 BTU Klima – 28.999 TL
Torima DHY-1000 Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi – 5.999 TL
Torima FW-1000 Şarjlı Islak & Kuru Dikey Süpürge – 8.999 TL
Torima CX002B Halı Koltuk Temizleme Makinesi – 3.699 TL
Torima S9 Cam Temizleme Robotu – 3.799 TL
Torima JJB-747-II Halı ve Leke Çıkarma Makinesi – 3.499 TL
Tek Akülü Darbeli Matkap 18V – 3.499 TL
750 W Avuç Taşlama – 2.199 TL
Mouse Zımpara 55 W – 1.499 TL
Darbesiz Matkap 10.8V – 1.899 TL
Vidalama Makinesi 18V – 2.499 TL
Şarjlı Zımpara Makinesi – 1.999 TL