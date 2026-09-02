ŞOK 2 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU SATIŞTA! Bu hafta ŞOK marketin indirimli aktüel ürünleri neler? ŞOK haftanın fırsatları...
2 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu, indirimli alışveriş fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. ŞOK marketlerde bu hafta raflarda yerini alacak kampanyalı ürünler arasında temel gıda ürünlerinden ev ihtiyaçlarına, temizlik malzemelerinden teknoloji ve mutfak ürünlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde, 2 Eylül aktüel kataloğunda neler var? İşte ŞOK'un haftalık aktüel ürün fırsatları ve kampanyalı ürün listesi…
2 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin yeni haftadaki kampanyalarıyla birlikte mutfaktan ev yaşamına, kişisel ihtiyaçlardan teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategoride avantajlı seçenekler raflarda yerini alacak. İndirim fırsatlarını önceden inceleyerek alışveriş listesini hazırlamak isteyen vatandaşlar, “ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler satışta, 2 Eylül aktüel kataloğunda neler bulunuyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte ŞOK’un bu haftaki kampanyalı ürünleri ve aktüel fırsatları…
ŞOK 2 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Oclava yaprak sarma 600 g 249 TL
Superfresh mantı 400 g 109 TL
Polonez piliç füme eti 2x60 g 42,50 TL
Merci çikolata 250 g 299 TL
Fellas choco çikolata kaplı fındıklı/çilekli meyve bar 35 g 39,90 TL
Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 g 75 TL
Uno çikolata kremalı kruvasan 8'li 240 g 99,50 TL
Carte d'Or çeşitleri 850 ml 229 TL
Amigo kavrulmuş tuzlu zarlı kaju 150 g 129 TL
Amigo kaşkaval peyniri aromalı patates cipsi 135 g 44,50 TL
Danette Topper selection puding wafer mix 59,90 TL
Tempo pötibör bisküvi 1 kg 79 TL
Sütaş çikolatalı/Çilekli süt 6x180 ml 95 TL
Toffifee fındıklı karamelli çikolata 125 g 125 TL
Karmen çikolatalı gofret 38 g 10,95 TL
Karmen Hindistan cevizi topları bademli 150 g 75 TL
Duru nem bombası şampuan 600 ml + Saç kremi 385 ml 229 TL
Morfose wax Ossion matte/Putty matte 100 ml 159 TL
Niche Royal bloom/Nocturnal bloom kadın parfüm 100 ml 219 TL
Pixy Love yaz konsept taç çeşitleri 79,90 TL
Pixy Love yaz konsept toka çeşitleri 59,90 TL
Kuromi saç fırçası 99,90 TL
Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 800 g 599 TL
Gillette Venus Riviera kadın tıraş bıçağı 2'li 229 TL
Harry Potter pilli diş fırçası 699 TL
Peros toz deterjan beyaz ve renkliler 10 kg 389 TL
Aqua Bambu kağıt havlu 16'lı 209 TL
Eti Hoşbeş Hindistan cevizli/Bitter çikolatalı kremalı 142 g 55 TL
Cino yer fıstıklı karamelli bar 10'lu 250 g 79,95 TL
CC çikolata kaplamalı şeftali aromalı gofret 350 g 69,95 TL
Ülker Albeni kurabiyem bademli krokan 122 g 89,95 TL