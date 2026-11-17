ŞOK 18-24 Kasım 2026 aktüel kataloğu alışverişseverler tarafından merakla bekleniyordu. ŞOK Marketler, 18 Kasım Çarşamba günü başlayacak kampanyanın ürünlerini ve fiyatlarını duyurdu. Bu haftanın kataloğunda özellikle mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler öne çıkarken tencere, tava, cam saklama kapları, battaniye ve pelüş halı çeşitleri geniş yer tutuyor. Spor yapmayı sevenler için masaj tabancası, pilates seti ve egzersiz ekipmanları da satışa sunulacak. Gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler de alışveriş listesini hazırlayanların ilgisini çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın fırsatları haberimizde…