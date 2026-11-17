ŞOK’a bu hafta tencere, tava, pelüş halı, masaj tabancası ve spor ekipmanları geliyor! İşte ŞOK 18-24 Kasım 2026 aktüel kataloğu
ŞOK 18-24 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın ŞOK aktüel ürünleri arasında mutfak gereçlerinden ev tekstiline, temizlik ürünlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok ürün yer alıyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla tencere ve tava çeşitlerinin yanı sıra pelüş halı, masaj tabancası, pilates seti ve saklama kapları da uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürün kaç TL? İşte 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler ve fiyat listesi...
ŞOK 18-24 Kasım 2026 aktüel kataloğu alışverişseverler tarafından merakla bekleniyordu. ŞOK Marketler, 18 Kasım Çarşamba günü başlayacak kampanyanın ürünlerini ve fiyatlarını duyurdu. Bu haftanın kataloğunda özellikle mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler öne çıkarken tencere, tava, cam saklama kapları, battaniye ve pelüş halı çeşitleri geniş yer tutuyor. Spor yapmayı sevenler için masaj tabancası, pilates seti ve egzersiz ekipmanları da satışa sunulacak. Gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler de alışveriş listesini hazırlayanların ilgisini çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte 18-24 Kasım 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftanın fırsatları haberimizde…
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Aytaç dana fermente kangal sucuk: 399 TL
SuperFresh mantı: 129 TL
Sütaş çikolatalı/çilekli süt çeşitleri: 95 TL
Lezita Pro baton piliç salam: 99 TL
Polonez piliç füme eti: 49,90 TL
Hindi füme eti: 129 TL
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Fanta Mandalina aromalı gazlı içecek (2,5 L): 79,90 TL
Sprite Zero (2,5 L): 69,90 TL
Coca-Cola/Sprite/Fanta çeşitleri (1 L): 54,90 TL
Fuse Tea çeşitleri (1 L): 54,90 TL
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Piyale pasta kreması: 34,90 TL
Kent Boringer sos çeşirleri (karamel/çikolata): 79 TL
Ülker bitter damla çikolata: 115 TL
Dr. Oetker pasta süsü çeşitleri 24,90 TL
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Dp Pamuk Sütü şampuan: 159 TL
Arko Extra Serum vücut losyonu çeşitleri: 239 TL
Asperox yüzey temizleyici çeşitleri: 119 TL
Calgon çamaşır makinesi kireç önleyici: 159 TL
Peros Soft yumuşatıcı çeşitleri: 155 TL
Colgate ağız bakım suyu: 129 TL,
Colgate Üçlü Etki diş macunu: 69 TL
Advanced White Charcoal diş macunu: 94,50 TL
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Lockie Lock kapaklı cam saklama kabı (355 cc): 150 TL
Lockie Lock kapaklı cam saklama kabı (640 cc): 225 TL
Lockie Lock kapaklı cam saklama kabı (1030 cc): 275 TL
Semaver çay bardağı seti (3’lü): 175 TL
Paşabahçe Habitat kase seti (6’lı): 225 TL
Borcam kapaklı yuvarlak tencere: 199 TL
Hascevher cam kapaklı çelik tencere (16 cm): 699 TL
Hascevher cam kapaklı çelik tencere (12 cm): 599 TL
Hascevher çelik sütlük (14 cm): 599 TL
Papilla çift taraflı balık tavası (32 cm): 799 TL
Bubble pelüş halı (120x180): 1.299 TL
Bubble pelüş halı (80x150): 999 TL
Bubble banyo paspas seti (2’li): 699 TL
Bubble koltuk örtüsü (175x220): 799 TL
Bubble degrade post: 750 TL
Ultrasoft tek kişilik battaniye: 799 TL
Ultrasoft çift kişilik battaniye: 899 TL
Mikrofiber yorgan tek kişilik: 499 TL
Mikrofiber yorgan çift kişilik: 599 TL
Silikon dolgulu yastık: 199 TL
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Masaj tabancası: 1.290 TL
Karın kas aleti: 450 TL
Pilates egzersiz seti: 299 TL
Pilates bant seti (3'lü): 199 TL
Pilates çemberi: 350 TL
Egzersiz minderi: 599 TL
Çelik atlama ipi: 175 TL
Rulmanlı atlama ipi: 150 TL
Kapı barfiksi: 599 TL
Egzersiz direnç bandı: 199 TL
Parmak ve bilek egzersiz aleti: 225 TL
Masa tenisi seti: 450 TL
Spor çantası: 650 TL
ŞOK 18-24 KASIM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Kumsal tava (26 cm): 425 TL
Kumsal sahan (20 cm): 350 TL
Kumsal karnıyarık tenceresi (24 cm): 699 TL
Kumsal derin tencere (22 cm): 699 TL
Burger ve köfte tavası (28 cm): 399 TL