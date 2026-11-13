ŞOK GELİŞME! O GELİN KIRMIZI KART İLE UZAKLAŞTIRILDI: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin elendi? 13 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu
Gelinim Mutfakta'da haftanın finali, mutfaktaki rekabetin yanı sıra yaşanan sert tartışmalarla gündeme geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, haftanın son gününde hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mücadele ederken stüdyoda tansiyon giderek yükseldi. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler sonucunda gelinlerden biri kırmızı kartla cezalandırılarak iki hafta boyunca yarışmadan uzaklaştırıldı. Alınan bu karar haftanın finaline damga vururken, kayınvalidelerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından günün puanları da açıklandı. Heyecanın ve tartışmaların bir arada yaşandığı bölümde gözler haftanın kazananına ve elenen isme çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım günü kim birinci oldu, kırmızı kart gören gelin kim? Haftanın bileziklerini hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilen puan durumu ve final sonuçları...
Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım 2026 Cuma günü haftanın son bölümü, beklenmedik gelişmeler ve hararetli tartışmalar eşliğinde tamamlandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, final gününde en yüksek puanı elde ederek haftayı kazançlı kapatmak için mutfakta hünerlerini ortaya koydu. Ancak yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıklar kısa sürede büyüyerek stüdyoda büyük bir krize dönüştü. Yaşanan olayların ardından gelinlerden birine kırmızı kart gösterildi ve yarışmacının iki hafta boyunca programa katılamayacağı açıklandı. Bu gelişme haftanın finalinde şaşkınlık yaratırken, kayınvalidelerin verdiği puanlar da günün sıralamasını belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta'da kırmızı kart alan gelin kim oldu? 13 Kasım'da günün birincisi ve haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Bilezikleri kim aldı, haftaya veda eden isim kim? İşte merakla beklenen final sonuçları ve puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Haftanın finalinde ajda bileziği kazanan kayınvalide Ulviye Hanım oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bu hafta en fazla puanı alan ve 10 bileziği kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline yaşanan tartışmalar ve gerginlikler damga vurdu. Yarışmacılar arasında büyüyen olaylar nedeniyle Cemile gelin kırmızı kart cezası aldı ve iki hafta boyunca yarışmadan uzaklaştırıldı. Alınan bu karar doğrultusunda haftanın finalinde eleme yapılmadı.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU
YEŞİM: 20 - 77
TUĞBA: 14 - 76
CEMİLE: 13 - 68
SEVİM: 8 - 60