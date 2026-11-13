Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım 2026 Cuma günü haftanın son bölümü, beklenmedik gelişmeler ve hararetli tartışmalar eşliğinde tamamlandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, final gününde en yüksek puanı elde ederek haftayı kazançlı kapatmak için mutfakta hünerlerini ortaya koydu. Ancak yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıklar kısa sürede büyüyerek stüdyoda büyük bir krize dönüştü. Yaşanan olayların ardından gelinlerden birine kırmızı kart gösterildi ve yarışmacının iki hafta boyunca programa katılamayacağı açıklandı. Bu gelişme haftanın finalinde şaşkınlık yaratırken, kayınvalidelerin verdiği puanlar da günün sıralamasını belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta'da kırmızı kart alan gelin kim oldu? 13 Kasım'da günün birincisi ve haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Bilezikleri kim aldı, haftaya veda eden isim kim? İşte merakla beklenen final sonuçları ve puan tablosu...