Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ŞOK GELİŞME! O GELİN KIRMIZI KART İLE UZAKLAŞTIRILDI: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin elendi? 13 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

        ŞOK GELİŞME! O GELİN KIRMIZI KART İLE UZAKLAŞTIRILDI: Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin elendi? 13 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu

        Gelinim Mutfakta'da haftanın finali, mutfaktaki rekabetin yanı sıra yaşanan sert tartışmalarla gündeme geldi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, haftanın son gününde hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mücadele ederken stüdyoda tansiyon giderek yükseldi. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler sonucunda gelinlerden biri kırmızı kartla cezalandırılarak iki hafta boyunca yarışmadan uzaklaştırıldı. Alınan bu karar haftanın finaline damga vururken, kayınvalidelerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından günün puanları da açıklandı. Heyecanın ve tartışmaların bir arada yaşandığı bölümde gözler haftanın kazananına ve elenen isme çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım günü kim birinci oldu, kırmızı kart gören gelin kim? Haftanın bileziklerini hangi yarışmacı kazandı? İşte merak edilen puan durumu ve final sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gelinim Mutfakta'da 13 Kasım 2026 Cuma günü haftanın son bölümü, beklenmedik gelişmeler ve hararetli tartışmalar eşliğinde tamamlandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, final gününde en yüksek puanı elde ederek haftayı kazançlı kapatmak için mutfakta hünerlerini ortaya koydu. Ancak yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıklar kısa sürede büyüyerek stüdyoda büyük bir krize dönüştü. Yaşanan olayların ardından gelinlerden birine kırmızı kart gösterildi ve yarışmacının iki hafta boyunca programa katılamayacağı açıklandı. Bu gelişme haftanın finalinde şaşkınlık yaratırken, kayınvalidelerin verdiği puanlar da günün sıralamasını belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta'da kırmızı kart alan gelin kim oldu? 13 Kasım'da günün birincisi ve haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu? Bilezikleri kim aldı, haftaya veda eden isim kim? İşte merakla beklenen final sonuçları ve puan tablosu...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

        Haftanın finalinde ajda bileziği kazanan kayınvalide Ulviye Hanım oldu.

        4

        GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bu hafta en fazla puanı alan ve 10 bileziği kazanan gelin Yeşim oldu.

        5

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

        Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline yaşanan tartışmalar ve gerginlikler damga vurdu. Yarışmacılar arasında büyüyen olaylar nedeniyle Cemile gelin kırmızı kart cezası aldı ve iki hafta boyunca yarışmadan uzaklaştırıldı. Alınan bu karar doğrultusunda haftanın finalinde eleme yapılmadı.

        6

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU

        YEŞİM: 20 - 77

        TUĞBA: 14 - 76

        CEMİLE: 13 - 68

        SEVİM: 8 - 60

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, M.F.G. isimli kişi, dün gece saatlerinde pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlere ateş açtı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Şüpheli M.F.G., başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Saldırgan ağır yaralandı (DHA)

        #Gelinim Mutfakta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!