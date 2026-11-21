SÖMESTR TATİLİ BAŞLANGIÇ TARİHİ 2027: Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile Sömestr tatili hangi günlere denk geliyor?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, gözlerini yarıyıl tatiline çevirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, birinci dönemin bitiş tarihini ve karnelerini alacakları günü merak ederken Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı eğitim takvimi yeniden gündeme geldi. Özellikle ocak ayında başlayacak sömestr tatilinin hangi tarihlere denk geldiği ve okulların ikinci dönem için ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, 2027 sömestr tatili ne zaman başlayacak, öğrenciler karnelerini hangi gün alacak? 15 tatil kaç gün sürecek ve yarıyıl tatiline ne kadar zaman kaldı? İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre merak edilen tarihler...
Kasım ayındaki ilk ara tatilin ardından yeniden ders başı yapmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili heyecanı başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasına yönelik geri sayım sürerken karne günü ve sömestr tatilinin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı çalışma takvimine göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tatil planlarını şekillendirecek tarihler netleşti. Öğrenciler ve veliler ise 15 tatilin ne zaman başlayacağını, kaç gün süreceğini ve ikinci dönemde okulların hangi tarihte açılacağını araştırıyor. Peki, 2027 yarıyıl tatili ne zaman, karneler hangi gün dağıtılacak? İşte 2026-2027 MEB eğitim takviminde yer alan sömestr tatili tarihleri ve merak edilen detaylar...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aynı gün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.
YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN SONA ERECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, ikinci dönem öncesinde toplam 16 gün boyunca derslere ara verecek.
2027 İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış olacak.
MEB 2026-2027 ÇALIŞMA TAKVİMİ İLE TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri şöyle:
1. dönem Ara Yatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.
2. dönem Ara Tatili: 2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
Yaz Tatili: MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda son ders zili 25 Haziran 2027 Cuma günü çalacak. İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.