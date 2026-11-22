SÖMESTR TATİLİ TARİHİ 2027: Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil kaç gün sürecek?
2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 2027 sömestr tatili tarihleri belli oldu. Birinci dönemin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte açılacak? İşte MEB'in açıkladığı yarıyıl tatili takvimi...
Yeni eğitim öğretim yılında ilk dönem için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler sömestr tatili planlarını yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre birinci dönemin tamamlanmasının ardından iki haftalık yarıyıl tatili uygulanacak. Tatilin ardından ikinci dönem başlayacak, eğitim öğretim yılı ise haziran ayında sona erecek. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil kaç gün sürecek? İşte, 2027 Sömestr tatili tarihleri…
2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.
2027 sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İki haftalık tatilin ardından öğrenciler ikinci dönem için okullarına dönecek.
15 TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
2027 yarıyıl tatili resmi takvimde 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 16 gün tatil yapacak. Karnelerini 22 Ocak Cuma günü alacak öğrenciler, hafta sonunun ardından yarıyıl tatiline başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden ders başı yapacak. MEB'in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler, şubat ayında başlayacak ikinci dönemle birlikte eğitim öğretim yılına kaldıkları yerden devam edecek.
2027 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Mart ayındaki ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak.
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler haziran ayının son haftasında yaz tatiline başlayacak.