Yeni eğitim öğretim yılında ilk dönem için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler sömestr tatili planlarını yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre birinci dönemin tamamlanmasının ardından iki haftalık yarıyıl tatili uygulanacak. Tatilin ardından ikinci dönem başlayacak, eğitim öğretim yılı ise haziran ayında sona erecek. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil kaç gün sürecek? İşte, 2027 Sömestr tatili tarihleri…