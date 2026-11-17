SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ 2026-2027: Yarıyıl tatili-Sömestr tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile 15 tatil tarihleri belli oldu!
Sömestr tatili tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için araştırılmaya başlandı. Kasım ara tatiliyle derslere kısa bir mola veren öğrenciler, şimdiden yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını, kaç gün süreceğini ve karnelerini hangi gün alacaklarını merak ediyor. Bu kapsamda ''Sömestr tatili ne zaman başlayacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?'' sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle 15 tatil tarihleri netleşti. Peki, Karneler ne zaman verilecek, okullar ikinci dönem ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi ile 2026-2027 yarıyıl tatili tarihleri ve süresi…
Sömestr tatili tarihleri ve yarıyıl tatili süresi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla gündeme geldi. Birinci dönemin sona ermesinin ardından öğrenciler, karnelerini alarak iki haftalık sömestr tatiline çıkacak. Geri sayım sürerken 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihleri tatil planlarını önceden yapmak isteyen veliler tarafından araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle birinci dönemin ne zaman sona ereceği, karne günü ve ikinci dönemin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2027 sömestr tatili ne zaman başlıyor, okullar kaç gün tatil olacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile 15 tatil tarihleri…
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile 2027 sömestr tatili tarihi belli oldu.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2027 SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Halk arasında 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili, 2027 yılında da iki hafta sürecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında toplam 10 hafta içi gününü kapsayacak.
Ancak tatil öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrencilerin derslere ara verdiği süre 16 takvim gününe ulaşacak.
2027 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte karnelerini alacak.
Karne dağıtım saatleri ise okulların kendi programlarına göre belirlenecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2027 sömestr tatili, 5 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 6-7 Şubat hafta sonunun ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.
2026-2027 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatilinin ardından öğrencileri ikinci dönemin ara tatili bekliyor. MEB takvimine göre ikinci ara tatil, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Böylece ikinci dönemde de bir haftalık ara tatil uygulanmış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2027 YAZ TATİLİ TARİHİ
2026-2027 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği de MEB'in resmi takvimiyle birlikte belli oldu. Buna göre okullar, 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak.
İkinci dönemi tamamlayan öğrenciler, yıl sonu karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline çıkacak. Böylece 14 Eylül 2026'da başlayan eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027'de tamamlanmış olacak.
2026-2027 MEB OKUL TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre öğrencilerin ve velilerin takip etmesi gereken önemli tarihler şöyle: