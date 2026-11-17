Sömestr tatili tarihleri ve yarıyıl tatili süresi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin başlamasıyla gündeme geldi. Birinci dönemin sona ermesinin ardından öğrenciler, karnelerini alarak iki haftalık sömestr tatiline çıkacak. Geri sayım sürerken 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihleri tatil planlarını önceden yapmak isteyen veliler tarafından araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle birinci dönemin ne zaman sona ereceği, karne günü ve ikinci dönemin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2027 sömestr tatili ne zaman başlıyor, okullar kaç gün tatil olacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile 15 tatil tarihleri…