SON DAKİKA DEPREMLER 16 KASIM 2026: Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. Bulundukları bölgede ve yakın çevrelerinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bu listelere bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Erzurum güne 3.6 büyüklüğündeki deprem ile uyandı. Peki, az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 16 Kasım 2026 son depremler listesi.
‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü için yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Günün en büyük depremi Erzurum’da kaydedildi. İşte 16 Kasım 2026 bugünkü depremler listesi…
ERZURUM’DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum’un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
16 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-11-16 06:01:49 40.03917 41.49983 7.0 ML 3.6 Pasinler (Erzurum)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar, son dakika deprem haberlerini, yaşadıkları il veya ilçede deprem olup olmadığını ve sarsıntıların büyüklüğünü bu kurumların deprem kayıtları üzerinden kontrol edebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.