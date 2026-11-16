SON DAKİKA DEPREMLER 16 KASIM 2026: Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları 16 Kasım 2026 Pazartesi günü için yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Günün en büyük depremi Erzurum’da kaydedildi. İşte 16 Kasım 2026 bugünkü depremler listesi…