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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        SON DAKİKA: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi için beklenen sonuçlar belli oldu. 4 Temmuz 2026 tarihli çekilişi takip eden vatandaşlar, büyük ikramiye heyecanıyla kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde yapılan çekilişin ardından şanslı sayılar ile ikramiye dağılımı açıklandı. Peki, 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında hangi numaralar çıktı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-04 21:43:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Çılgın Sayısal Loto’da 4 Temmuz 2026 tarihli çekilişin sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Haftanın son çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, kazandıran numaraların açıklanmasıyla sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından talihli sayılar ile ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte sonuçlara dair ayrıntılar…

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        4 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        4 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından talihli numaralar kamuoyuyla paylaşıldı.

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        4 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        - Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        - Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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