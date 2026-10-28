Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        DGS ek tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. İşte, ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler, üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşip yerleşemediklerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları nereden görüntülenir? İşte ÖSYM 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenler...

        2

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Merakla beklenen 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

        3

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        600 yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştılar

        Kastamonu'da kadınlar, unutulmaya yüz tutan at yarışı geleneğini yaşatmak amacıyla yüzlerce yıllık yöresel kıyafetleriyle yarıştı.(AA)

        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        WSJ: ABD'den Körfez ülkelerine seçim sonrası saldırı uyarısı
        WSJ: ABD'den Körfez ülkelerine seçim sonrası saldırı uyarısı
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        İsrail seçimlerinde net kazanan yok
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        F.Bahçe'de 'geçici' Kuyt dönemi!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        'Saldırı'dan PFDK'ya sevk edildiler!
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Netanyahu sandıktan birinci çıktığını savundu
        Yolu trafiğe kapattı
        Yolu trafiğe kapattı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        İsrailli muhalefet lideri: Halk değişiminden yana oy kullandı
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Akıllı sayaç tüketiciye yansımayacak
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Telefonların kamerası da açıldı... Vatandaşın ölü merakı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Kebapçı cinayetinden kan davası çıktı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        Damla Sönmez'den 'oyunculuk' itirafı
        İki gencin hayatı söndü
        İki gencin hayatı söndü
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "Aşk tek başına yeterli değil"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        "İnsan güvenliği hafife alınmamalı"
        Yüzde 6 hırpaladı
        Yüzde 6 hırpaladı