DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
DGS ek tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecek. İşte, ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler, üniversitelerin boş kontenjanlarına yerleşip yerleşemediklerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, Peki, 2026 DGS ek tercih sonuçları nereden görüntülenir? İşte ÖSYM 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenler...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Merakla beklenen 2026 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.