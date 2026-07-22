Şans Topu sonuçları açıklandı 22 Temmuz Çarşamba! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu'nda haftanın merakla beklenen çekilişi 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekiliş sonuçlarını ve biletlerine isabet eden numaraları araştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından resmi sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, 22 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 22 Temmuz Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Her hafta çarşamba ve pazar akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, bu hafta da milyonlarca kişinin takibinde yer aldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar Milli Piyango Online tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bilet sahibi talihliler, sonuç ekranı üzerinden kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekiliş sonuçlarıyla birlikte ikramiye dağılımı da resmi sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 22 Temmuz 2026 Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
22 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
22 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.
İşte Şans Topu sonuçları:
1 - 15 - 22 - 29 - 30 + 8
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.