2026 TYT, AYT ve YDT sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adayların en çok araştırdığı konu açıklanacak tarih oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından tüm oturumlara ait sonuçların aynı gün erişime açılması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte milyonlarca aday için tercih süreci de resmen başlayacak ve üniversite yolunda kritik aşamaya geçilecek. Peki, 2026 TYT, AYT ve YDT üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.