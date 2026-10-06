SON DEPREMLER LİSTESİ 6 EKİM 2026 | Balıkesir ve Adana’da peş peşe deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?
Son depremler 6 Ekim 2026 listesi, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Verilere göre Balıkesir'in Balya ilçesinde saat 05.22'de 3,6 büyüklüğünde, Adana'nın Feke ilçesinde ise saat 04.52'de 1,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte, 6 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
6 Ekim 2026 sabahının ilk saatlerinde Balıkesir ve Adana’da depremler kaydedildi. Balıkesir’in Balya ilçesinde saat 05.22’de meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki sarsıntının yanı sıra Adana’nın Feke ilçesinde saat 04.52’de 1,9 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, güncel sarsıntı verilerini takip ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ekim son dakika deprem haberleri…
BALIKESİR BALYA’DA 3,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir’in Balya ilçesinde 6 Ekim 2026 Salı günü saat 05.22’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 39.7653 enlem ve 27.5875 boylamında kaydedildiği bildirildi.
Verilerde depremin derinliği için henüz bir değer paylaşılmazken, sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.
ADANA FEKE’DE DEPREM
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk bölgesinde de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 04.52’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 1,9 olarak açıklandı.
Depremin 37.7490 enlem ve 36.0412 boylamında gerçekleştiği belirtildi. Ölçümde 2,2 kilometre derinlik bilgisi yer aldı.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.06 05:22:08 39.7653 27.5875 3.6 -.- 2.4 -.- BALYA (BALIKESIR) İlksel
2026.10.06 04:52:30 37.7490 36.0412 1.9 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.06 04:43:46 40.2465 31.8227 5.0 -.- 1.6 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.10.06 04:40:10 36.6337 25.7770 2.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.06 04:31:20 37.7085 36.0902 7.7 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.10.06 04:06:55 39.1970 28.1413 8.1 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.06 03:41:10 38.8293 43.5143 10.1 -.- 1.9 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2026.10.06 02:53:35 37.7295 36.0350 5.0 -.- 1.9 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.06 02:40:23 37.7522 36.0965 5.2 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.06 02:39:43 36.0535 28.9102 22.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.10.06 02:01:00 39.2330 29.0750 2.3 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.10.06 01:48:01 37.6908 36.1277 21.2 -.- 0.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.10.06 01:24:56 37.7282 36.0198 6.1 -.- 1.2 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.06 00:58:20 39.2757 42.2090 7.3 -.- 1.9 -.- YAZBASI-BULANIK (MUS) İlksel
2026.10.06 00:35:14 37.0737 28.9232 5.0 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.10.06 00:21:12 40.8640 34.6168 8.2 -.- 1.6 -.- AKKAYA-DODURGA (CORUM) İlksel
2026.10.06 00:06:09 39.2383 29.0215 3.4 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.06 00:05:34 37.7707 36.0787 1.8 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ