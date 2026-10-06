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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER LİSTESİ 6 EKİM 2026 | Balıkesir ve Adana’da peş peşe deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        SON DEPREMLER LİSTESİ 6 EKİM 2026 | Balıkesir ve Adana’da peş peşe deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 6 Ekim 2026 listesi, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Verilere göre Balıkesir'in Balya ilçesinde saat 05.22'de 3,6 büyüklüğünde, Adana'nın Feke ilçesinde ise saat 04.52'de 1,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte, 6 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 06:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        6 Ekim 2026 sabahının ilk saatlerinde Balıkesir ve Adana’da depremler kaydedildi. Balıkesir’in Balya ilçesinde saat 05.22’de meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki sarsıntının yanı sıra Adana’nın Feke ilçesinde saat 04.52’de 1,9 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, güncel sarsıntı verilerini takip ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ekim son dakika deprem haberleri…

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        BALIKESİR BALYA’DA 3,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Balıkesir’in Balya ilçesinde 6 Ekim 2026 Salı günü saat 05.22’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 39.7653 enlem ve 27.5875 boylamında kaydedildiği bildirildi.

        Verilerde depremin derinliği için henüz bir değer paylaşılmazken, sarsıntının büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

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        ADANA FEKE’DE DEPREM

        Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk bölgesinde de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 04.52’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 1,9 olarak açıklandı.

        Depremin 37.7490 enlem ve 36.0412 boylamında gerçekleştiği belirtildi. Ölçümde 2,2 kilometre derinlik bilgisi yer aldı.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.06 05:22:08 39.7653 27.5875 3.6 -.- 2.4 -.- BALYA (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.06 04:52:30 37.7490 36.0412 1.9 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.06 04:43:46 40.2465 31.8227 5.0 -.- 1.6 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
        2026.10.06 04:40:10 36.6337 25.7770 2.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.06 04:31:20 37.7085 36.0902 7.7 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.10.06 04:06:55 39.1970 28.1413 8.1 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.06 03:41:10 38.8293 43.5143 10.1 -.- 1.9 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
        2026.10.06 02:53:35 37.7295 36.0350 5.0 -.- 1.9 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.06 02:40:23 37.7522 36.0965 5.2 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.06 02:39:43 36.0535 28.9102 22.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.10.06 02:01:00 39.2330 29.0750 2.3 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.06 01:48:01 37.6908 36.1277 21.2 -.- 0.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
        2026.10.06 01:24:56 37.7282 36.0198 6.1 -.- 1.2 -.- INCIRCI-FEKE (ADANA) İlksel
        2026.10.06 00:58:20 39.2757 42.2090 7.3 -.- 1.9 -.- YAZBASI-BULANIK (MUS) İlksel
        2026.10.06 00:35:14 37.0737 28.9232 5.0 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
        2026.10.06 00:21:12 40.8640 34.6168 8.2 -.- 1.6 -.- AKKAYA-DODURGA (CORUM) İlksel
        2026.10.06 00:06:09 39.2383 29.0215 3.4 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.06 00:05:34 37.7707 36.0787 1.8 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-06 05:51:09 37.7695 36.10617 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-06 05:45:25 37.7465 36.0725 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-06 05:22:08 39.751 27.58433 7.0 ML 2.4 Balya (Balıkesir)
        2026-10-06 05:10:41 38.29417 37.84167 9.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
        2026-10-06 04:52:30 37.73917 36.07183 8.55 ML 2.2 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-06 04:51:36 39.72183 33.89833 7.0 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale)
        2026-10-06 04:47:01 38.24483 38.65133 7.28 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
        2026-10-06 04:43:44 40.13917 31.78883 6.91 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
        2026-10-06 04:43:17 40.78017 31.5145 9.95 ML 1.0 Merkez (Bolu)
        2026-10-06 04:40:09 36.7275 25.66067 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
        2026-10-06 04:31:19 37.73033 36.09683 7.01 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-06 04:06:54 39.22183 28.1355 7.88 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-06 03:42:47 38.49017 40.47367 6.99 ML 0.8 Hani (Diyarbakır)
        2026-10-06 03:41:09 38.79617 43.54633 7.0 ML 1.8 Tuşba (Van)
        2026-10-06 03:33:38 39.21517 28.11233 6.96 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-06 03:30:57 37.89017 26.92533 9.1 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.24 km] Seferihisar (İzmir)
        2026-10-06 03:19:43 37.74017 36.05983 7.07 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-06 03:06:08 37.761 36.138 7.04 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-06 03:04:27 37.7735 36.13567 7.01 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-06 02:53:36 37.7235 36.076 7.0 ML 2.0 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-06 02:50:36 39.16417 28.19967 7.05 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-06 02:40:22 37.75433 36.083 7.09 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-06 02:39:44 36.07133 28.87983 34.42 ML 1.5 Akdeniz - [45.63 km] Kaş (Antalya)
        2026-10-06 02:36:43 39.16033 28.26 7.21 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-06 02:16:26 38.42733 39.27767 7.8 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
        2026-10-06 02:13:49 38.40633 27.673 8.72 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir)
        2026-10-06 02:01:00 39.231 29.00283 13.28 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-10-06 01:53:23 37.09 28.96167 7.0 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-06 01:48:01 37.74417 36.14017 7.09 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-06 01:24:54 37.7375 36.07767 7.05 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-06 01:20:36 37.1355 27.86917 7.0 ML 1.0 Milas (Muğla)
        2026-10-06 01:08:32 39.2315 28.90417 7.07 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-10-06 00:58:19 39.28967 42.21333 21.83 ML 2.1 Bulanık (Muş)
        2026-10-06 00:35:14 37.0235 28.9395 6.98 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
        2026-10-06 00:21:12 40.86583 34.588 6.99 ML 1.1 İskilip (Çorum)
        2026-10-06 00:06:10 39.1695 28.926 7.03 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-10-06 00:05:35 37.75483 36.10783 7.6 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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