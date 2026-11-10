Süper Loto sonuçları açıklandı! 10 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı, büyük ikramiye devretti mi?
Süper Loto'da 10 Kasım 2026 Salı akşamı gerçekleştirilen haftanın yeni çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişin ardından gözler kazandıran şanslı numaralara çevrildi. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kuponlarını dolduranlar, Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle birlikte 6 bilen numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar ne oldu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...
Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde 10 Kasım Salı heyecanı yaşandı. 1 ile 60 arasından belirlenen 6 şanslı numara, kupon sahiplerinin ikramiye umutlarını belirledi. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin kazandığı da gündeme geldi. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı, 10 Kasım çekilişinde büyük ikramiye devretti mi? İşte 10 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
10 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 Kasım 2026 Salı tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor.
İşte Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2026:
19 - 22 - 35 - 43 - 46 - 59
Süper Loto'da büyük ikramiye (890.502.255,8 ₺) devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.