Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Süper Loto 22 Kasım 2026 sonuçları sorgulama ekranı çekilişin ardından erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Çekilişin ardından Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. Peki Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 22 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar merak ediliyor. Heyecanla beklenen haftanın sonuncu Süper Loto canlı çekilişi, pazar akşamı Sisal Şans tarafından noter huzurunda saat 21.30'da gerçekleşti. Peki 22 Kasım Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar neler?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 22 KASIM 2026
Kazandıran numaralar listesi
2,12,19,47, 51,58
22 Kasım'da yapılan çekilişte ikramiye devretti.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.