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        Haberler Bilgi Gündem Süper Loto sonuçları açıklandı! 27 Ekim 2026 Salı Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 27 Ekim 2026 Salı Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto'nun 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişinde gözler kazanan numaralara çevrildi. Büyük ikramiye heyecanıyla kuponlarını dolduran vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Haftanın merakla beklenen çekilişinde 6 bilen çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. Çekilişin ardından 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerindeki ikramiye tutarları da gündeme geldi. Kupon sahipleri, belirlenen numaralarla kendi tahminlerini karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Peki, 27 Ekim 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi? İşte Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar ve bilet sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        1

        27 Ekim 2026 Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden takip edilebilecek. Çekilişte belirlenen 6 şanslı numara, sonuç ekranında ilan edilecek. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı, çekilişin ardından netleşecek. Kupon sahipleri, açıklanan numaraları kontrol ederek kazandıkları ikramiye kategorisini öğrenebilecek. Peki, 27 Ekim Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır, 6 bilen çıktı mı? İşte 27 Ekim 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve ikramiye detayları.

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        27 EKİM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Süper Loto'nun 27 Ekim 2026 Salı günü yapılan çekilişinde kazanan numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuç ekranında yer alacak.

        27 Ekim 2026 Süper Loto kazanan numaralar:

        7 - 14 - 30 - 37 - 40 - 42

        Süper Loto'da büyük ikramiye (775.833.074,63 ₺) devretti.

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        SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor

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        SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.

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