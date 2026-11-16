Sürekli telefona bakmak dikkat süremizi etkiliyor mu?

SÜREKLİ TELEFONA BAKMAK DİKKAT SÜREMİZİ NASIL ETKİLER?

Uzmanların ve bilimsel araştırmaların dikkat çektiği noktalardan biri, telefon bildirimlerinin dikkati sürekli başka yönlere çekmesi. 2026 yılında yayımlanan bir araştırmada, sosyal medya bildirimlerinin kişilerin dikkat gerektiren görevlerdeki işlem hızını geçici olarak yavaşlattığı ortaya kondu. Araştırmada bu etkinin yaklaşık yedi saniye sürdüğü belirtildi. Ayrıca 2025 yılında yayımlanan 27 deneyin incelendiği bir meta-analiz, telefon kaynaklı dikkat dağınıklığının öğrenme ve hatırlama üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösterdi.

Özellikle ders çalışan öğrencilerin gelen mesajlara, sosyal medya bildirimlerine veya kısa videolara yönelmesi, yaptıkları işe yeniden odaklanmalarını zorlaştırabiliyor. Bu durum zaman kaybına ve öğrenme verimliliğinin düşmesine neden olabiliyor.