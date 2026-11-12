Tokat, Akdeniz ve Adana’da deprem! 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
12 Kasım 2026 Perşembe günü Tokat'ın Niksar ilçesi, Akdeniz ve Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve depremin büyüklüğü kaç soruları araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve 12 Kasım 2026 güncel deprem verileri...
Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde farklı bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı saat 02.31'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 2,1 büyüklüğünde kaydedildi. Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel sarsıntıları takip eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre 12 Kasım Perşembe günü Tokat, Akdeniz ve Adana'da deprem kaydedildi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri 2,1 ile 2,7 arasında değişti.
TOKAT NİKSAR'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 02.31'de 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 3 kilometre olarak ölçüldü.
AKDENİZ VE ADANA'DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 8,7 kilometre olarak açıklandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam bölgesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.11.12 06:31:25 37.5223 35.6343 5.5 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.12 05:31:47 35.3463 27.2155 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.12 04:29:06 34.6805 28.2638 16.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.12 02:36:30 39.1752 29.1528 7.0 -.- 1.4 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.11.12 02:31:55 40.6040 36.9455 2.1 -.- 3.0 3.0 NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.11.12 01:51:22 39.2238 28.0905 9.5 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.12 01:13:12 37.5225 35.6183 7.3 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.12 00:57:04 38.5782 39.7088 3.0 -.- 2.2 -.- KUSHANE-(ELAZIG) İlksel
2026.11.12 00:29:38 36.0360 36.0553 2.5 -.- 1.7 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2026.11.12 00:23:01 37.5183 35.6115 5.3 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.12 00:22:30 37.5150 35.6050 2.7 -.- 2.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel