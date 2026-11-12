Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Tokat, Akdeniz ve Adana’da deprem! 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Tokat, Akdeniz ve Adana’da deprem! 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        12 Kasım 2026 Perşembe günü Tokat'ın Niksar ilçesi, Akdeniz ve Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve depremin büyüklüğü kaç soruları araştırılmaya başlandı. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve 12 Kasım 2026 güncel deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 06:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde farklı bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı saat 02.31'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 2,1 büyüklüğünde kaydedildi. Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel sarsıntıları takip eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre 12 Kasım Perşembe günü Tokat, Akdeniz ve Adana'da deprem kaydedildi. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıların büyüklükleri 2,1 ile 2,7 arasında değişti.

        3

        TOKAT NİKSAR'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 02.31'de 2,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 3 kilometre olarak ölçüldü.

        4

        AKDENİZ VE ADANA'DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 8,7 kilometre olarak açıklandı.

        Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Akdam bölgesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü.

        5

        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.11.12 06:31:25 37.5223 35.6343 5.5 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.12 05:31:47 35.3463 27.2155 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.11.12 04:29:06 34.6805 28.2638 16.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.11.12 02:36:30 39.1752 29.1528 7.0 -.- 1.4 -.- KURTDERE-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
        2026.11.12 02:31:55 40.6040 36.9455 2.1 -.- 3.0 3.0 NIKSAR (TOKAT) İlksel
        2026.11.12 01:51:22 39.2238 28.0905 9.5 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.11.12 01:13:12 37.5225 35.6183 7.3 -.- 2.7 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.12 00:57:04 38.5782 39.7088 3.0 -.- 2.2 -.- KUSHANE-(ELAZIG) İlksel
        2026.11.12 00:29:38 36.0360 36.0553 2.5 -.- 1.7 -.- KARACURUN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
        2026.11.12 00:23:01 37.5183 35.6115 5.3 -.- 1.6 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.12 00:22:30 37.5150 35.6050 2.7 -.- 2.0 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        6

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.﻿

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Sevdan Bir Ateş' bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor    

        #Deprem
        #AFAD
        #Kandilli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Kurum: Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvende değil
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Bir faili meçhul cinayet dosyası daha yeniden açıldı: 3 tutuklama
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi