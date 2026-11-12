Tokat, Akdeniz ve Adana’da deprem! 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Türkiye'de 12 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde farklı bölgelerde deprem hareketliliği yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk sarsıntı saat 02.31'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 2,1 büyüklüğünde kaydedildi. Akdeniz'de saat 05.31'de 2,6 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde ise saat 06.31'de 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güncel sarsıntıları takip eden vatandaşlar, Kandilli ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 12 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...