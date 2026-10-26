TOKİ arsa satışı ne zaman ve saat kaçta? TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?
TOKİ 61 ilde 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. TOKİ'nin arsa satışında farklı ödeme seçenekleri bulunuyor. Arsa sahibi olmak isteyenler TOKİ arsa satışı ödeme planını merak ediyor. Belirlenen taşınmazlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle arsa sahibi olunabilecek. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman ve saat kaçta?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa satışı için detaylar belli oldu. TOKİ'nin 725 arsalık satış programı, Türkiye'nin 61 ilini kapsıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Antalya, Muğla, Samsun ve Çanakkale gibi illerde de farklı büyüklüklerde arsalar alıcılarını bekliyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman ve saat kaçta? TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?
TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?
TOKİ’nin 61 ildeki 725 taşınmaz için düzenleyeceği açık artırmalar iki gün boyunca devam edecek.
Müzayede Tarihleri: 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma Başlangıç Saati: 10:30
Açık artırma toplantıları fiziki olarak Radisson Blu Hotel Ankara ve TOKİ İstanbul Halkalı Hizmet Binası adreslerinde gerçekleştirilecek. İsteyen katılımcılar ihale oturumlarına internet üzerinden de canlı teklif verebilecek.
HANGİ İLLERDE SATIŞ OLACAK?
Türkiye'nin 61 vilayetinde satışa sunuluyor: Öne Çıkan Bazı İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Mersin, Kayseri, Samsun, Sanlıurfa, Trabzon, Van, Eskişehir, Muğla, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Denizli ve diğer iller
TOKİ ARSA SATIŞINDA YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE
TOKİ'nin arsa satışında farklı ödeme seçenekleri bulunuyor. Belirlenen taşınmazlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle arsa sahibi olunabilecek.
Ancak bu ödeme koşulları bütün arsalar için geçerli değil. TOKİ, bazı taşınmazların yalnızca peşin bedelle satılacağını açıkladı.
Vadeli satışa sunulan belirli taşınmazlarda ise peşin ödeme yapılması halinde yüzde 15 indirim uygulanacak. İndirimden yararlanılabilecek arsalar, resmi satış listesinin "Satış Şekli" bölümünde belirtiliyor.