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        Haberler Bilgi 2026 TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor?

        2026 TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları: TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor?

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için beklenen tarih belli oldu. Borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri hak sahipleri, 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında kampanyadan yararlanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılacak, kimler yararlanabilecek ve şartları neler? İşte 2026 TOKİ indirim kampanyasına ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 06:16 Güncelleme:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen yüzde 25 indirim kampanyası kapsamında hak sahiplerine borçlarını daha erken kapatma imkanı sunuluyor. Kampanyadan, belirlenen şartları taşıyan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatmak isteyenlerin yanı sıra kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için de indirim imkanı bulunuyor. İşte, TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları...

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        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül 2026'da başlayacak. Hak sahipleri kampanyadan 19 Ekim 2026'ya kadar yararlanabilecek. Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak.

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        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin ayrıca TOKİ tarafından oluşturulmuş ayrı bir başvuru ekranından işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Başvurular, konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak.

        Hak sahipleri bankaya başvurarak kalan borç tutarını öğrenebilecek ve kampanya süresi içerisinde peşin kapatma veya kısmi ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.

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        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Kampanyadan, TOKİ tarafından satışı 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri yine Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri yararlanabilecek.

        Ödeme planında 12 aydan daha az taksiti kalan hak sahipleri ise yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanamayacak.

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        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KISMİ ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ?

        Borcunun tamamını kapatamayacak hak sahipleri de kampanyadan yararlanabilecek. Bunun için kalan borç tutarının en az yüzde 25'inin peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

        Belirlenen şartları karşılayan hak sahiplerinin yapacağı kısmi ödeme tutarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

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        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDA KREDİ KULLANILABİLECEK Mİ?

        Hak sahipleri, kampanya kapsamında borçlarını kapatmak için Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

        Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu işlemleri de gerçekleştirileceğinden, hak sahiplerinin gerekli belgelerle bankaya başvurması gerekecek.

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        TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

        TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim 2026'da sona erecek. Hak sahiplerinin kampanyadan yararlanabilmek için belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

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