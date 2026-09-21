Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen yüzde 25 indirim kampanyası kapsamında hak sahiplerine borçlarını daha erken kapatma imkanı sunuluyor. Kampanyadan, belirlenen şartları taşıyan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatmak isteyenlerin yanı sıra kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için de indirim imkanı bulunuyor. İşte, TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları...