TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman? 2026İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı?
TOKİ kiralık konut kura çekilişi, İstanbul'da sosyal konut projesine başvuran 201 bin 480 kişinin gündeminde yer alıyor. İlk etapta 12 ilçede 1.071 konutun hak sahiplerine tahsis edileceği projede kura tarihi, çekiliş saati ve TOKİ kiralık konut kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? İşte, 2026 İstanbul TOKİ kura sonuçları ve TOKİ kiralık konut sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine çevrildi. Başvuru sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ayrıntılarını ve TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları takip ediyor. Kiralık konutların hangi ilçelerde yer alacağı, daire tiplerine göre kira bedelleri ve kura sonuçlarının nereden sorgulanacağı da araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ kiralık konut kura çekilişine ilişkin merak edilenler…
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde kura çekilişinin kasım ayının son günlerinde veya aralık ayının başında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı bilgilere göre çekilişin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle yapılması bekleniyor.
Kura çekilişinin kesin tarihi ve saati henüz netleşmedi. TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte başvuru sahiplerinin beklediği takvimin açıklığa kavuşması bekleniyor.
İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.071 konut dört farklı grupta yer alacak. Konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Birinci grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360 konut
İkinci grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330 konut
Üçüncü grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 konut
Dördüncü grup: Arnavutköy'de 90 konut
TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde daire tiplerine göre belirlenen başlangıç kira bedelleri de belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre aylık kira tutarları şöyle:
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL'den başlayan fiyatlarla
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanacak.
TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul TOKİ kiralık konut kura sonuçlarının açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılacak çekilişin ardından sonuçların TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
Başvuru sahipleri, kura tarihi, çekiliş saati ve sonuçların açıklanmasına ilişkin güncel duyuruları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.