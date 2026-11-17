İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine çevrildi. Başvuru sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ayrıntılarını ve TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruları takip ediyor. Kiralık konutların hangi ilçelerde yer alacağı, daire tiplerine göre kira bedelleri ve kura sonuçlarının nereden sorgulanacağı da araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, İstanbul TOKİ kura tarihi açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ kiralık konut kura çekilişine ilişkin merak edilenler…