TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU? TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman, çekiliş tarihi açıklandı mı, kiralar ne kadar?
TOKİ tarafından İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda kiralık konut sahibi olabilmesi amacıyla hayata geçirilen 1.071 sosyal konut projesinde gözler kura sürecine çevrildi. Başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte, konutlarda oturma hakkı kazanacak vatandaşların hangi yöntemle belirleneceği merak konusu oldu. İstanbul'un 12 ilçesinde uygulanacak proje kapsamında hak sahipleri, noter huzurunda düzenlenecek kura çekimiyle belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaların ardından başvuru yapan adaylar, çekilişin gerçekleştirileceği tarihi ve sonuçların ne zaman duyurulacağını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
İstanbul'da, TOKİ tarafından hazırlanan 1.071 kiralık konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla gözler hak sahiplerini belirleyecek kura aşamasına çevrildi. Kentin 12 farklı ilçesini kapsayan projede konutlardan faydalanacak isimler, noter huzurunda yapılacak çekilişle tespit edilecek. Sürece dair Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının ardından adaylar, kura organizasyonunun ne zaman gerçekleştirileceğini ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Peki, TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kura çekimi için tarih belli oldu mu? İşte konuya ilişkin son bilgiler...
TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvuru işlemlerinin tamamlandığını belirterek değerlendirme aşamasına geçildiğini açıkladı. Kurum'un verdiği bilgilere göre, başvuru koşullarını karşılayan adaylar arasından 1.071 konutun hak sahipleri gelecek ay düzenlenecek kura çekimiyle belli olacak.
Ayrıca ilk konutların anahtar teslimlerinin de aynı dönemde yapılması planlanıyor. Öte yandan kura organizasyonunun net tarihi ve saatiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği projenin ilk aşamasında toplam 1.071 konut, belirlenen 12 ilçede vatandaşların kullanımına sunulacak. Konutların bölgelere göre dağılımında Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'e 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'a 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'a 291 konut ayrıldı. Arnavutköy'de ise 90 konut tahsis edilecek.
Hak sahipliği ve konut tahsis işlemlerinin dört ayrı grup halinde e-Devlet üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlçe bazındaki dağılım, ilk etap kapsamı ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında yer alıyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARININ AYLIK KİRA BEDELLERİ NE KADAR?
İstanbul'daki TOKİ kiralık sosyal konut projesinde belirlenen aylık tahsis ücretleri, dairelerin büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Açıklanan başlangıç fiyatlarına göre 1+1 konutların bedeli 10 bin TL, 2+1 dairelerin 12 bin TL, 3+1 konutların 15 bin TL, 4+1 dairelerin ise 18 bin TL olarak belirlendi.
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, konutların teslim edilmesinden sonraki ilk bir yıl boyunca kira bedellerinde herhangi bir zam yapılmayacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından uygulanacak ilk artış ise takip eden ocak ayında, TÜFE verileri dikkate alınarak hesaplanacak.
TOKİ KİRALIK KONUTLARI SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut projesinde kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 12 Kasım 2026 itibarıyla hak sahiplerinin isim listesini içeren resmi bir sonuç duyurusu yayımlanmadı.
1.071 konut için gerçekleştirilecek noter huzurundaki kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak kazanan vatandaşların isimlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçları TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.