TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU? TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kurası ne zaman, çekiliş tarihi açıklandı mı, kiralar ne kadar?

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği projenin ilk aşamasında toplam 1.071 konut, belirlenen 12 ilçede vatandaşların kullanımına sunulacak. Konutların bölgelere göre dağılımında Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'e 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'a 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'a 291 konut ayrıldı. Arnavutköy'de ise 90 konut tahsis edilecek.

Hak sahipliği ve konut tahsis işlemlerinin dört ayrı grup halinde e-Devlet üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlçe bazındaki dağılım, ilk etap kapsamı ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında yer alıyor.