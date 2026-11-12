TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN? TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Şehrin 12 ilçesinde hayata geçirilecek projeden yararlanacak vatandaşlar, noter gözetiminde gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda belli olacak. Bakan Murat Kurum'un kura sürecine ilişkin yaptığı açıklama ise başvuru sahiplerinin heyecanını artırdı. Peki, TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut kurası hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen kura takvimine ilişkin ayrıntılar...
TOKİ'nin İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için hazırladığı 1.071 kiralık sosyal konut projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından konutlardan faydalanmaya hak kazanacak isimlerin belirlenmesi için yapılacak kura çekimi gündemin ilk sıralarına yerleşti. İstanbul'un 12 ilçesini kapsayan projede sonuçlar, noter eşliğinde gerçekleştirilecek çekilişle netlik kazanacak. Bakan Murat Kurum'un konuya ilişkin açıklamaları sonrası adaylar, kura tarihine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ 1.071 kiralık konut için kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler haberimizde...
TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
İstanbul'da inşa edilecek 1.071 kiralık sosyal konut için kura çekiminin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak ekim ayının geride kalmasına karşın TOKİ tarafından çekilişin yapılacağı yeni tarih konusunda henüz resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı. Başvuru sahipleri, konut almaya hak kazanacak isimlerin açıklanacağı kura programına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Çekilişin kesin tarih ve saatinin TOKİ'nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE YER ALACAK?
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği projenin ilk aşamasında toplam 1.071 konut, belirlenen 12 ilçede vatandaşların kullanımına sunulacak. Konutların bölgelere göre dağılımında Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'e 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'a 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'a 291 konut ayrıldı. Arnavutköy'de ise 90 konut tahsis edilecek.
Hak sahipliği ve konut tahsis işlemlerinin dört ayrı grup halinde e-Devlet üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlçe bazındaki dağılım, ilk etap kapsamı ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında yer alıyor.
TOKİ KİRALIK KONUTLARININ AYLIK KİRA BEDELLERİ NE KADAR?
İstanbul'daki TOKİ kiralık sosyal konut projesinde belirlenen aylık tahsis ücretleri, dairelerin büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Açıklanan başlangıç fiyatlarına göre 1+1 konutların bedeli 10 bin TL, 2+1 dairelerin 12 bin TL, 3+1 konutların 15 bin TL, 4+1 dairelerin ise 18 bin TL olarak belirlendi.
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, konutların teslim edilmesinden sonraki ilk bir yıl boyunca kira bedellerinde herhangi bir zam yapılmayacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından uygulanacak ilk artış ise takip eden ocak ayında, TÜFE verileri dikkate alınarak hesaplanacak.
TOKİ KİRALIK KONUTLARI SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut projesinde kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 12 Kasım 2026 itibarıyla hak sahiplerinin isim listesini içeren resmi bir sonuç duyurusu yayımlanmadı.
1.071 konut için gerçekleştirilecek noter huzurundaki kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak kazanan vatandaşların isimlerinin ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçları TOKİ'nin resmî internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.