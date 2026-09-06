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        Haberler Bilgi Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Avustralya basketbol maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

        Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Avustralya basketbol maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

        Türkiye - Avustralya maçı için geri sayım sona erdi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Basketbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırırken, Türkiye - Avustralya maçının canlı yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Türkiye - Avustralya maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Türkiye - Avustralya maçı canlı yayın kanalı ve yayın saati hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        1

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ikinci grup maçına çıkıyor. İlk karşılaşmasında Belçika'ya 89-75 mağlup olan Potanın Perileri, C Grubu'ndaki kritik mücadelede Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Türkiye - Avustralya maçı canlı yayın bilgilerine ilişkin detaylar…

        2

        TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Avustralya maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 12.30'da başlayacak. Berlin Arena'da oynanacak karşılaşma, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu mücadelesi olacak.

        3

        TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

        Türkiye - Avustralya karşılaşması TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu da maçın 6 Eylül Pazar günü saat 12.30'da başlayacağını ve iki kanaldan canlı yayınlanacağını duyurdu.

        4

        TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

        5

        TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

        Türkiye - Avustralya maçını TRT Spor üzerinden şifresiz, canlı takip etmek mümkün olacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport ekranlarından da yayınlanacak.

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        TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI TAKVİMİ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

        * 4 Eylül 2026: Belçika - Türkiye | 18.30

        * 6 Eylül 2026: Türkiye - Avustralya | 12.30

        * 7 Eylül 2026: Porto Riko - Türkiye | 12.30

        Milliler, Avustralya karşılaşmasının ardından gruptaki son maçında 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

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        #avustralya
        #basketbol maçı
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