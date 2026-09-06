Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Avustralya basketbol maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda ikinci grup maçına çıkıyor. İlk karşılaşmasında Belçika'ya 89-75 mağlup olan Potanın Perileri, C Grubu'ndaki kritik mücadelede Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Türkiye - Avustralya maçı canlı yayın bilgilerine ilişkin detaylar…