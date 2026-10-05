İTALYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! İtalya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçına deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybeden Milli Takım, bu akşam İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken mücadele ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Özellikle "İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Milli Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte sorgulanıp araştırılan sorunun cevabı...
İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda A Milli Takım İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken merak içerisinde "İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Milli Maç saati ve yayıncı kuruluşu...
İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İtalya Türkiye maçı saat 21.45'te İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda başlanacak. Müsabaka ATV'den naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Ruggeri, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Doumbia, Romano, Barella, Vergara, Cambiaghi, Scamacca.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Yunus, Oğuz, Kerem, Deniz.
A MİLLİ TAKIM, İTALYA KARŞISINDA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.
MİLLİ TAKIM İLK PUANLAR İÇİN SAHADA
A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak. Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.