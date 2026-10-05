Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İTALYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! İtalya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

        İTALYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI || Son dakika: Muhtemel 11'ler belli oldu! İtalya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maçına deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybeden Milli Takım, bu akşam İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken mücadele ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Özellikle "İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Milli Maç saat kaçta hangi kanalda? İşte sorgulanıp araştırılan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda A Milli Takım İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken merak içerisinde "İtalya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Milli Maç saati ve yayıncı kuruluşu...

        2

        İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        İtalya Türkiye maçı saat 21.45'te İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda başlanacak. Müsabaka ATV'den naklen yayımlanacak.

        3

        MUHTEMEL 11'LER

        İtalya: Donnarumma, Ruggeri, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Doumbia, Romano, Barella, Vergara, Cambiaghi, Scamacca.

        Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Yunus, Oğuz, Kerem, Deniz.

        4

        A MİLLİ TAKIM, İTALYA KARŞISINDA

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor. İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

        5

        MİLLİ TAKIM İLK PUANLAR İÇİN SAHADA

        A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçını kaybeden ve puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, mağlubiyet serisine son vermek için İtalya deplasmanına çıkacak. Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 ve deplasmanda Belçika'ya 3-0 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenilirken deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, grup mücadelesini Kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçlarla tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #italya
        #milli maç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması