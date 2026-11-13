TV yayın akışı 13 Kasım 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

13 Kasım Cuma gününe ait tv yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarının günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Ulusal kanallar, bugün de birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla ekranlara geliyor. Peki bugün TV’de neler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi