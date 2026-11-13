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        Haberler Bilgi TV yayın akışı 13 Kasım 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        TV yayın akışı 13 Kasım 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        Cuma günü ekrana gelecek yapımlar 13 Kasım tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Masterchef, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor gibi yapımlar yayınlanacak. Televizyon keyfini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, favori programlarının yayın saatlerini öğrenmek için kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Peki, 13 Kasım 2026 bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        13 Kasım Cuma gününe ait tv yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarının günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Ulusal kanallar, bugün de birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla ekranlara geliyor. Peki bugün TV’de neler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

        21:45 Son Üç Gün

        3

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Gelinler Sofrada

        15.00 Ömür Usta

        17.30 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Ömür Usta (Tekrar)

        22.45 Anne Yarısı

        01:30 Ali İhsan Varol İle Kumbara

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00:15 Hedefteki Adam

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:30 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Gönül Dağı

        17:30 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni bölüm)

        00:15 Teşkilat

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:45 Temizlik Benim İşim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        19:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:15 Bugüne Başlarken

        08:30 Cansu Canan ile Bugün

        10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        8

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        01:45 Gelinim Mutfakta

        04:00 Üç Kız Kardeş

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Güller ve Günahlar

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Beyaz'la Joker

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