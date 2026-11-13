TV yayın akışı 13 Kasım 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı
Cuma günü ekrana gelecek yapımlar 13 Kasım tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Masterchef, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor gibi yapımlar yayınlanacak. Televizyon keyfini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, favori programlarının yayın saatlerini öğrenmek için kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Peki, 13 Kasım 2026 bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi
13 Kasım Cuma gününe ait tv yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarının günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Ulusal kanallar, bugün de birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarıyla ekranlara geliyor. Peki bugün TV’de neler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi
ATV YAYIN AKIŞI
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
21:45 Son Üç Gün
NOW YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gelinler Sofrada
15.00 Ömür Usta
17.30 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta (Tekrar)
22.45 Anne Yarısı
01:30 Ali İhsan Varol İle Kumbara
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Hedefteki Adam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni bölüm)
00:15 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bugüne Başlarken
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Üç Kız Kardeş
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Güller ve Günahlar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Beyaz'la Joker
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