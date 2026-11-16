TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi yayın akışını araştırmaya başladı. Ulusal kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği diziler, yarışmalar ve eğlence programları merak konusu oldu. Özellikle saat 20.00'de başlayacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın listelerine yöneldi. Sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ise hangi yapımın saat kaçta yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 16 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar...