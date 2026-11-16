Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi

        16 Kasım 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini ve kanalların hazırladığı programları araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışları yakından takip edilirken özellikle prime time kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 16 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait TV yayın akışı ve kanalların akşam programları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi yayın akışını araştırmaya başladı. Ulusal kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği diziler, yarışmalar ve eğlence programları merak konusu oldu. Özellikle saat 20.00'de başlayacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın listelerine yöneldi. Sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ise hangi yapımın saat kaçta yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 16 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar...

        2

        KANALLARIN 16 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Baba

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15:00 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Gece Hattı

        00:30 Sevdan Bir Ateş

        03:15 Bahar

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Gelinim Mutfakta

        05:00 Üç Kız Kardeş

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00:20 Var Mısın Yok Musun

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:30 Hercai

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Hayallerinin Peşinde

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Masumlar Apartmanı

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Evlilik Güzeldir

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        08:15 Bugün’e Başlarken

        08:30 Cansu Canan ile Bugün

        10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Jumanji Yeni Seviye

        22:00 Sevdiğim Sensin

        00:30 Jumanji Yeni Seviye

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Gelinler Sofrada

        15.00 Ömür Usta

        17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Ömür Usta

        23.00 Anne Yarısı

        02.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:45 Temizlik Benim İşim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        19:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Z kuşağı kızlar dikkat! Kellik riski var

        Z kuşağı kızlar kellik riskiyle karşı karşıya... Temiz bakımlı kız topuzu görünümü elde etmek için sıkı sıkıya toplanan saçlar kellik riskini artırıyor

        #TV Yayın akışı
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler