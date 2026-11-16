TV YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2026: Bugün televizyonda hangi diziler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı listesi
16 Kasım 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini ve kanalların hazırladığı programları araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışları yakından takip edilirken özellikle prime time kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 16 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait TV yayın akışı ve kanalların akşam programları...
Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler, 16 Kasım 2026 Pazartesi yayın akışını araştırmaya başladı. Ulusal kanalların akşam kuşağında ekrana getireceği diziler, yarışmalar ve eğlence programları merak konusu oldu. Özellikle saat 20.00'de başlayacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın listelerine yöneldi. Sevilen dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler ise hangi yapımın saat kaçta yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 16 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar...
KANALLARIN 16 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Buse Varol İle Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gece Hattı
00:30 Sevdan Bir Ateş
03:15 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00:20 Var Mısın Yok Musun
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Evlilik Güzeldir
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:15 Bugün’e Başlarken
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Jumanji Yeni Seviye
22:00 Sevdiğim Sensin
00:30 Jumanji Yeni Seviye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Gelinler Sofrada
15.00 Ömür Usta
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta
23.00 Anne Yarısı
02.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)