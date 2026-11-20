20 Kasım 2026 Cuma günü televizyon karşısında vakit geçirmeyi planlayan izleyiciler, kanalların yayın programlarına odaklandı. Gündüz kuşağında ekrana gelecek programların yanı sıra akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, yarışmalar ve sinema filmleri de araştırılmaya başlandı. Haftanın son iş gününde televizyon kanallarının izleyicilere hangi yapımları sunacağı merak edilirken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in günlük yayın akışları gündeme geldi. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 20 Kasım Cuma günü televizyon kanallarının sabah saatlerinden geceye kadar uzanan güncel yayın akışı...