TV YAYIN AKIŞI 20 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW yayın akışı
Televizyon ekranlarında 20 Kasım Cuma günü izleyicileri bekleyen yapımlar merak ediliyor. Haftanın son iş gününde sevilen dizilerden gündüz kuşağı programlarına, yarışmalardan sinema filmlerine kadar pek çok yapım farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerinde hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi veya film yayınlanacak? İşte 20 Kasım 2026 Cuma günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışı listeleri...
20 Kasım 2026 Cuma günü televizyon karşısında vakit geçirmeyi planlayan izleyiciler, kanalların yayın programlarına odaklandı. Gündüz kuşağında ekrana gelecek programların yanı sıra akşam saatlerinde yayınlanacak diziler, yarışmalar ve sinema filmleri de araştırılmaya başlandı. Haftanın son iş gününde televizyon kanallarının izleyicilere hangi yapımları sunacağı merak edilirken Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in günlük yayın akışları gündeme geldi. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 20 Kasım Cuma günü televizyon kanallarının sabah saatlerinden geceye kadar uzanan güncel yayın akışı...
KANALLARIN 20 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 Gece Hattı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 Düşüş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Evlilik Güzeldir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan İle Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
23.00 Hazine/Yerli Sinema Filmi
ATV YAYIN AKIŞI
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri 5
21.50 Barry Seal: Kaçakçı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
15.00 Yeraltı
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
23.00 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)