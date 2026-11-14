Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 14 Kasım 2026 Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 14 Kasım 2026 Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

        Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayanlar, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışına odaklandı. Gün boyunca ekrana gelecek programlar ve akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak yapımlar merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV'nin yayın listelerinde yer alan dizi, film ve yarışma programları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi yayınlanacak? İşte 14 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve kanalların güncel program listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        14 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, hafta sonunu sevdiği programlarla değerlendirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gündüz kuşağından akşamın en çok izlenen saatlerine kadar kanalların hazırladığı yayın listeleri merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV'de ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışmalar araştırılırken özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 14 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve kanal kanal programların saatleri...

        2

        14 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sevdan Bir Ateş

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Japon İşi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Sürgün

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Haysiyet

        16:00 Daha 17

        19:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:35 Yedi Güzel Adam

        08:40 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:25 Teşkilat

        14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla Ile...

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

        11:45 Güneşin Doğduğu Yer

        15:15 Altı Üstü İstanbul

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        23:20 Güneşin Doğduğu Yer

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Baba Ocağı

        08:00 Başkalarının Hayatı

        11:00 Tuzlu Kahve

        14:00 Bir Şansım Olsa

        15:30 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Memet Özer ile Mutfakta

        12.00 Kamera Arkası

        12.45 Ömür Usta

        16.00 Yeraltı

        19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        21.45 Ömür Usta

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO

        COP31'de birinci hafta neler yaşandı?

        #TV Yayın akışı
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları