TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 14 Kasım 2026 Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi
Hafta sonunu evde geçirmeyi planlayanlar, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışına odaklandı. Gün boyunca ekrana gelecek programlar ve akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak yapımlar merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV'nin yayın listelerinde yer alan dizi, film ve yarışma programları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi kanalda, hangi dizi yayınlanacak? İşte 14 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve kanalların güncel program listeleri...
14 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, hafta sonunu sevdiği programlarla değerlendirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gündüz kuşağından akşamın en çok izlenen saatlerine kadar kanalların hazırladığı yayın listeleri merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV'de ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışmalar araştırılırken özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 14 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve kanal kanal programların saatleri...
14 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sevdan Bir Ateş
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sürgün
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Haysiyet
16:00 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:35 Yedi Güzel Adam
08:40 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:25 Teşkilat
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla Ile...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
11:45 Güneşin Doğduğu Yer
15:15 Altı Üstü İstanbul
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Güneşin Doğduğu Yer
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba Ocağı
08:00 Başkalarının Hayatı
11:00 Tuzlu Kahve
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
12.45 Ömür Usta
16.00 Yeraltı
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
21.45 Ömür Usta
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)