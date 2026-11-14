TV YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 14 Kasım 2026 Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

14 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar, hafta sonunu sevdiği programlarla değerlendirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gündüz kuşağından akşamın en çok izlenen saatlerine kadar kanalların hazırladığı yayın listeleri merak ediliyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve NOW TV'de ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışmalar araştırılırken özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 14 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve kanal kanal programların saatleri...