TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi kanalda neler var? 21 Kasım 2026 Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı
21 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarında izleyicileri bekleyen yapımlar araştırılıyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmeyi planlayanlar, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini, eğlenceli yarışmaları ve sinema filmlerini kaçırmamak için güncel yayın akışlarına göz atıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin gün boyunca ekrana getireceği programlar merak konusu olurken özellikle akşam kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi ve program yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait kanal kanal TV yayın akışı ve akşam ekranlara gelecek yapımlar...
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte televizyon kanallarının 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait yayın programları izleyicilerin gündemine taşındı. Günün hangi saatinde hangi yapımın ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerini incelemeye başladı. Birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yer aldığı yayın akışında özellikle akşam saatlerinde izleyiciyle buluşacak yapımlar merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 21 Kasım Cumartesi gününe özel yayın akışı ve saat saat ekranlara gelecek programlar...
KANALLARIN 21 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
10.00 – Cumartesi Sürprizi
13.00 – Gülen Adam
14.45 – Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
18.25 – Hafta Sonu Ana Haber
20.00 – Güldür Güldür Show (Yeni bölüm)
23.45 – Tehlikeli İhtiyar
01.45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa (Tekrar)
08.30 – Konuştukça (Yeni bölüm)
09.45 – Magazin D Cumartesi (Yeni bölüm)
13.00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni bölüm)
14.00 – Haysiyet (Tekrar)
16.00 – Daha 17 (Tekrar)
18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni bölüm)
00.15 – Daha 17 (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Lingo Türkiye (Tekrar)
06.40 Yedi Güzel Adam (Tekrar)
08.30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.25 Evlilik Güzeldir (Tekrar)
14.45 Teşkilat (Tekrar)
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber (Canlı)
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi (Canlı)
STAR TV YAYIN AKIŞI
06.15 – Baba Ocağı (Tekrar)
08.00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
11.00 – Başkalarının Hayatı (Tekrar)
14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni bölüm)
15.30 – Tuzlu Kahve (Tekrar)
19.00 – Star Haber (Canlı)
20.00 – Başkalarının Hayatı (Yeni bölüm)
00.15 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 – atv'de Hafta Sonu
10.00 – Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı sinema)
11.45 – Var Mısın Yok Musun
15.25 – Güneşin Doğduğu Yer
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
23.20 – Aman Reis Duymasın (Yerli sinema)
01.00 – Aman Reis Duymasın (Yerli sinema)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Anne Yarısı
16.00 Yeraltı
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
21.45 Ömür Usta
00.00 Efsane Futbol
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı (Yeni bölüm)
10.00 Gazete Magazin (Yeni bölüm)
15.30 Gupi (Çizgi film)
16.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
00.15 %100 Futbol (Yeni bölüm)