Hafta sonunun gelmesiyle birlikte televizyon kanallarının 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait yayın programları izleyicilerin gündemine taşındı. Günün hangi saatinde hangi yapımın ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler, ulusal kanalların yayın listelerini incelemeye başladı. Birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının yer aldığı yayın akışında özellikle akşam saatlerinde izleyiciyle buluşacak yapımlar merak ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var, televizyonda hangi filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 21 Kasım Cumartesi gününe özel yayın akışı ve saat saat ekranlara gelecek programlar...