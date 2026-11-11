TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 11 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı
11 Kasım 2026 Çarşamba günü televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve eğlence programlarını araştırmaya başladı. Ulusal kanalların günlük yayın planları belli olurken, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca izleyiciyle buluşturacağı yapımlar da merak konusu oldu. Sevilen dizilerden ilgiyle takip edilen yarışmalara, sinema filmlerinden eğlence programlarına kadar pek çok içerik bu akşam farklı kanallarda yayınlanacak. Televizyon keyfini planlamak ve favori yapımlarını kaçırmak istemeyenler için 11 Kasım Çarşamba gününün yayın akışını bir araya getirdik. İşte kanalların güncel ve saat saat TV yayın listesi...
Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı kanallarda hangi yapımların yer alacağını araştırıyor. Günün yayın programında sevilen diziler, merakla beklenen yarışmalar, eğlence içerikleri ve sinema filmleri izleyicilere farklı alternatifler sunuyor. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in hazırladığı günlük yayın takvimiyle birlikte programların başlangıç saatleri de belli oldu. Akşam planını televizyon yayınlarına göre yapmak isteyenler, favori yapımlarının saatlerini öğrenmek için güncel listelere yöneliyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba günü tüm kanalların yayın akışı...
KANALLARIN 11 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00: Baba
09.00: Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30: Buse Varol ile Gelin Evi
15.00: Bahar
18.25: Show Ana Haber
20.00: Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
00.15: Kızılcık Şerbeti
02.45 Sevdam Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00: Küçük Ağa
09.00: Neler Oluyor Hayatta
11.00: Yaprak Dökümü
13.45: Gelinim Mutfakta
16.45: Haysiyet
18.30: Kanal D Ana Haber
20.00: Daha 17
23.15: Haysiyet
01.45: Gelinim Mutfakta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15: Kalk Gidelim
10.30: Alişan ile Hayata Gülümse
13.15: Seksenler
14.15: Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30: Lingo Türkiye
19.00: Ana Haber
20.00: Pamuk Prenses ve Avcı
22.35: Genç Kadın ve Deniz
01.00: Mehmed: Fetihler Sultanı
03.25: Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
08.00: Kahvaltı Haberleri
10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00: ATV Gün Ortası
14.00: Güneşin Doğduğu Yer
16.00: Esra Eron’da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Var Mısın Yok Musun
23.20: Güneşin Doğduğu Yer
02.15: Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00: Aramızda Kalsın
08.30: Cansu Canan ile Bugün
10.00: Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45: Fazilet Hanım ve Kızları
15.00: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00: Star Haber
20.00: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
22.30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
00.30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
07.15: İlk Bakış
08.30: Çalar Saat
10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30: Gelinler Sofrada
15.00: Yeraltı
17.30: Kumbara
19.00: NOW Ana Haber
20.00: Yeraltı (Yeni Bölüm)
00.00: Halef: Köklerin Çağrısı
02.45: Ali İhsan Varol ile Kumbara
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15: Ebru ile 8’de Sağlık
08.30: Oynat Bakalım
09.00: Gel Konuşalım
12.45: Temizlik Benim İşim
16.00: Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00: MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15: Temizlik Benim İşim
01.30: Zuhal Topal’la Yemekteyiz