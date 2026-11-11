TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 11 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı kanallarda hangi yapımların yer alacağını araştırıyor. Günün yayın programında sevilen diziler, merakla beklenen yarışmalar, eğlence içerikleri ve sinema filmleri izleyicilere farklı alternatifler sunuyor. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in hazırladığı günlük yayın takvimiyle birlikte programların başlangıç saatleri de belli oldu. Akşam planını televizyon yayınlarına göre yapmak isteyenler, favori yapımlarının saatlerini öğrenmek için güncel listelere yöneliyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba günü tüm kanalların yayın akışı...