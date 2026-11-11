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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 11 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 11 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        11 Kasım 2026 Çarşamba günü televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve eğlence programlarını araştırmaya başladı. Ulusal kanalların günlük yayın planları belli olurken, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca izleyiciyle buluşturacağı yapımlar da merak konusu oldu. Sevilen dizilerden ilgiyle takip edilen yarışmalara, sinema filmlerinden eğlence programlarına kadar pek çok içerik bu akşam farklı kanallarda yayınlanacak. Televizyon keyfini planlamak ve favori yapımlarını kaçırmak istemeyenler için 11 Kasım Çarşamba gününün yayın akışını bir araya getirdik. İşte kanalların güncel ve saat saat TV yayın listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        1

        Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, 11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı kanallarda hangi yapımların yer alacağını araştırıyor. Günün yayın programında sevilen diziler, merakla beklenen yarışmalar, eğlence içerikleri ve sinema filmleri izleyicilere farklı alternatifler sunuyor. TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8'in hazırladığı günlük yayın takvimiyle birlikte programların başlangıç saatleri de belli oldu. Akşam planını televizyon yayınlarına göre yapmak isteyenler, favori yapımlarının saatlerini öğrenmek için güncel listelere yöneliyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba günü tüm kanalların yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 11 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00: Baba

        09.00: Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30: Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00: Bahar

        18.25: Show Ana Haber

        20.00: Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        00.15: Kızılcık Şerbeti

        02.45 Sevdam Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00: Küçük Ağa

        09.00: Neler Oluyor Hayatta

        11.00: Yaprak Dökümü

        13.45: Gelinim Mutfakta

        16.45: Haysiyet

        18.30: Kanal D Ana Haber

        20.00: Daha 17

        23.15: Haysiyet

        01.45: Gelinim Mutfakta

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15: Kalk Gidelim

        10.30: Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15: Seksenler

        14.15: Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30: Lingo Türkiye

        19.00: Ana Haber

        20.00: Pamuk Prenses ve Avcı

        22.35: Genç Kadın ve Deniz

        01.00: Mehmed: Fetihler Sultanı

        03.25: Alparslan: Büyük Selçuklu

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00: Kahvaltı Haberleri

        10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00: ATV Gün Ortası

        14.00: Güneşin Doğduğu Yer

        16.00: Esra Eron’da

        19.00: ATV Ana Haber

        20.00: Var Mısın Yok Musun

        23.20: Güneşin Doğduğu Yer

        02.15: Var Mısın Yok Musun

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00: Aramızda Kalsın

        08.30: Cansu Canan ile Bugün

        10.00: Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45: Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00: Star Haber

        20.00: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        22.30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        00.30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.15: İlk Bakış

        08.30: Çalar Saat

        10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30: Gelinler Sofrada

        15.00: Yeraltı

        17.30: Kumbara

        19.00: NOW Ana Haber

        20.00: Yeraltı (Yeni Bölüm)

        00.00: Halef: Köklerin Çağrısı

        02.45: Ali İhsan Varol ile Kumbara

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15: Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30: Oynat Bakalım

        09.00: Gel Konuşalım

        12.45: Temizlik Benim İşim

        16.00: Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00: MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15: Temizlik Benim İşim

        01.30: Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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