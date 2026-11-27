Üç aylar ne zaman? 2026 2027 (Recep, Şaban, Ramazan) Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi hangi gün?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre üç aylar, aralık ayında başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran mübarek aylarda Regaip, Miraç gibi önemli kandiller idrak edilecek. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Peki Üç aylar ne zaman? 2026 2027 (Recep, Şaban, Ramazan) Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi hangi gün? İşte, Diyanet takvimi ile üç aylar tarihi
Her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecan beklenen üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk Cuma gecesisinde de Regaip gecesi idrak edilecek. Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyenler üç aylar başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 2027 üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak.
Bu anlamlı başlangıcın hemen ardından, maneviyatın zirveye ulaştığı ilk önemli gece olan Regaib Kandili idrak edilecek.
Üç ayların ikinci halkasını oluşturan Şaban ayı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü itibarıyla kapılarını açacak.
Ramazan ayı da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayarak milyonlarca Müslümanı oruç, ibadet ve paylaşma atmosferinde buluşturacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2027, İLK ORUÇ HANGİ GÜN?
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutacak. Ramazan ayı, 8 Mart 2027 Pazartesi günü arefe günüyle tamamlanacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Diyanet'in 2027 dini günler takvimine göre bayram tarihleri şöyle:
8 Mart 2027 Pazartesi: Ramazan Bayramı arefesi
9 Mart 2027 Salı: Ramazan Bayramı 1. gün
10 Mart 2027 Çarşamba: Ramazan Bayramı 2. gün
11 Mart 2027 Perşembe: Ramazan Bayramı 3. gün