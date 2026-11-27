Her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecan beklenen üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk Cuma gecesisinde de Regaip gecesi idrak edilecek. Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyenler üç aylar başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 2027 üç aylar ne zaman başlıyor ve bitiyor?