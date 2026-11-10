ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor, ilk kandil tarihi ne zaman?
Müslümanlar için manevi hazırlık ve ibadet açısından büyük önem taşıyan Üç Aylar'ın yaklaşmasıyla birlikte 2026 yılına ait dini günler takvimi gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemin başlangıç tarihi kadar, Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin hangi günlere rastlayacağı da merak ediliyor. Ramazan ayını karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, oruç ibadetinin başlayacağı tarihi ve kandil gecelerinin takvimdeki yerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvim doğrultusunda Üç Aylar'ın başlangıcı ve önemli dini günler netlik kazanıyor. Peki, 2026 yılında Üç Aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi tarihte idrak edilecek? Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İşte merak edilen tüm tarihler...
Yeni yıl yaklaşırken İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek zaman dilimlerinden biri olan Üç Aylar'ın başlangıç tarihi de araştırılmaya başlandı. Manevi atmosferiyle öne çıkan Recep, Şaban ve Ramazan aylarında idrak edilecek kandil geceleri ve Ramazan'ın ilk günü, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu özel döneme yönelik ibadet ve hazırlıklarını önceden planlamak isteyenler, Diyanet'in 2026 yılı dini günler takvimine yöneliyor. Üç Aylar'ın ilk günü olan Recep ayının başlangıcı, Regaip Kandili'nin tarihi ve Ramazan ayına kaç gün kaldığı merak ediliyor. Peki, 2026'da Üç Aylar hangi tarihte başlayacak? Yılın ilk kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre merak edilen dini günler...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.
- Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi
- Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
- Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba
- Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027
Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı