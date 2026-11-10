ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027: Diyanet ile Üç aylar ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor, ilk kandil tarihi ne zaman?

Yeni yıl yaklaşırken İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek zaman dilimlerinden biri olan Üç Aylar'ın başlangıç tarihi de araştırılmaya başlandı. Manevi atmosferiyle öne çıkan Recep, Şaban ve Ramazan aylarında idrak edilecek kandil geceleri ve Ramazan'ın ilk günü, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu özel döneme yönelik ibadet ve hazırlıklarını önceden planlamak isteyenler, Diyanet'in 2026 yılı dini günler takvimine yöneliyor. Üç Aylar'ın ilk günü olan Recep ayının başlangıcı, Regaip Kandili'nin tarihi ve Ramazan ayına kaç gün kaldığı merak ediliyor. Peki, 2026'da Üç Aylar hangi tarihte başlayacak? Yılın ilk kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet takvimine göre merak edilen dini günler...