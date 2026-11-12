ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027 | Üç Aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı ilk oruç ve kandil tarihleri belli oldu!
Üç aylar başlangıcı ve Recep ayının ilk günü, kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Rahmet ve bereket iklimi olarak kabul edilen üç ayların başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Dini Günler Takvimi ile belli oldu. Peki, Recep ayı ne zaman başlıyor, Regaip Kandili ayın kaçında, ilk kandil hangi güne denk geliyor? İşte 2026-2027 Diyanet takvimine göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıçları ile kandil günleri...
Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ve kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Dini Günler Takvimi ile belli oldu. Recep ayıyla başlayacak üç aylar öncesinde vatandaşlar, ilk kandil tarihi ve Ramazan ayının başlangıcına ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı. Hicri takvime göre her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk gelen bu dönemde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi de idrak edilecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, Recep ayının ilk günü hangi tarihte, Regaip Kandili ne zaman? İşte 2026-2027 üç aylar başlangıç ve bitiş tarihleri ile kandil takvimi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?
Müslümanların ibadet, dua ve manevi hazırlık dönemlerinden biri olan üç aylar için geri sayım başladı. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, 2026 yılında aralık ayında başlayacak ve 2027 yılında Ramazan ayının sona ermesiyle tamamlanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimine göre Recep ayının ilk günü 10 Aralık 2026 Perşembe olacak. Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi, Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcıyla birlikte kandil geceleri de takvimdeki yerini alacak. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi, bu dönemde idrak edilecek mübarek geceler arasında bulunuyor.
2026-2027 KANDİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
Üç aylar boyunca idrak edilecek kandil gecelerinin tarihleri de belli oldu. İlk kandil olan Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Ardından Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gelecek.
2026-2027 kandil takvimi şöyle:
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi
Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, İLK ORUÇ HANGİ GÜN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 2027 yılında 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 8 Şubat Pazartesi günü yılın ilk orucunu tutacak.
Ramazan ayının son günü 8 Mart 2027 Pazartesi olacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027 Cuma gecesine denk gelecek. Üç aylar dönemi, Ramazan ayının son günü olan 8 Mart 2027 Pazartesi günü sona erecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM GÜNLERİ
Ramazan ayının tamamlanmasının ardından üç günlük Ramazan Bayramı başlayacak. 2027 yılında Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayıp 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
2027 Ramazan Bayramı takvimi şöyle:
Ramazan Bayramı Arifesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe
ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Üç aylar, Müslümanların ibadetlerini artırdığı, dua, zikir ve hayır işlerine daha fazla yöneldiği manevi bir dönem olarak kabul ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar kılınabiliyor, Kur'an-ı Kerim okunabiliyor ve nafile oruç tutulabiliyor.
Üç aylara özel olarak belirlenmiş zorunlu bir ibadet bulunmuyor. Hz. Muhammed'in Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, bu ayların Ramazan'a manevi hazırlık açısından önem taşıdığı aktarılıyor.
Recep ayının başlangıcında okunan dualardan biri de şöyledir:
"Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır."