ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2026-2027 | Üç Aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı ilk oruç ve kandil tarihleri belli oldu!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Müslümanların ibadet, dua ve manevi hazırlık dönemlerinden biri olan üç aylar için geri sayım başladı. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, 2026 yılında aralık ayında başlayacak ve 2027 yılında Ramazan ayının sona ermesiyle tamamlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimine göre Recep ayının ilk günü 10 Aralık 2026 Perşembe olacak. Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi, Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcıyla birlikte kandil geceleri de takvimdeki yerini alacak. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi, bu dönemde idrak edilecek mübarek geceler arasında bulunuyor.