ÜÇ AYLAR TARİHİ 2026-2027: Diyanet takvimi ile Üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi güne denk geliyor?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan Üç Aylar için geri sayım sürerken bu mübarek dönemin başlangıç tarihi yeniden araştırılmaya başlandı. İbadetlerin, duaların ve manevi hazırlıkların öne çıktığı Üç Aylar öncesinde vatandaşlar, dini günler takvimine yönelik sorgulamalarını artırdı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvim doğrultusunda Recep ayının ne zaman başlayacağı, Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin hangi günlere denk geleceği merak ediliyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlıyor? Recep ayının ilk günü hangi tarih? Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ne zaman idrak edilecek? İşte 2026-2027 Diyanet dini günler takvimi...
İslam alemi için özel bir anlam taşıyan Üç Aylar öncesinde dini takvimdeki önemli tarihler yeniden gündeme geldi. Ramazan ayına uzanan manevi yolculuğun ilk adımı olan Recep ayının ne zaman başlayacağı, ibadet ve dua hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç Aylar boyunca idrak edilecek kandil gecelerinin tarihleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri araştırılıyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi tarihte? Recep ayı ne zaman, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 Üç Aylar başlangıcı ve kandil gecelerine ilişkin merak edilen tarihler...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.
- Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi
- Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı
- Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba
- Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027
Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi
Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı
Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi
Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar
Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı