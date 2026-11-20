İslam alemi için özel bir anlam taşıyan Üç Aylar öncesinde dini takvimdeki önemli tarihler yeniden gündeme geldi. Ramazan ayına uzanan manevi yolculuğun ilk adımı olan Recep ayının ne zaman başlayacağı, ibadet ve dua hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç Aylar boyunca idrak edilecek kandil gecelerinin tarihleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri araştırılıyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi tarihte? Recep ayı ne zaman, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 Üç Aylar başlangıcı ve kandil gecelerine ilişkin merak edilen tarihler...