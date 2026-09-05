UYUM HAFTASI TARİHİ 2026-2027: Okullarda uyum haftası ne zaman, hangi gün başlayacak? 1., 5. ve 9. sınıfların uyum haftası kaç gün sürecek?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına yaklaşılırken, özellikle yeni bir eğitim kademesine geçecek öğrenciler için uyum haftasının uygulanacağı tarihler araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum programıyla öğrencilerin okul sürecine daha kolay adapte olması, eğitim ortamına alışması ve arkadaşlarıyla ilk iletişimini kurması amaçlanıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak? İşte MEB’in açıkladığı uyum haftası takvimi ve tüm ayrıntılar...