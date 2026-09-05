UYUM HAFTASI TARİHİ 2026-2027: Okullarda uyum haftası ne zaman, hangi gün başlayacak? 1., 5. ve 9. sınıfların uyum haftası kaç gün sürecek?
2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, özellikle okula ilk kez başlayacak öğrenciler için uyum haftasının tarihleri merak ediliyor. Yeni eğitim hayatına adım atacak 1. sınıf öğrencileri ile ortaöğretime başlayacak 9. sınıf öğrencileri, ders zili çalmadan önce okullarına giderek yeni ortamlarını tanıma fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyum programıyla öğrencilerin okul düzenine alışmaları, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmaları amaçlanıyor. Peki, 2026-2027 uyum haftası hangi tarihlerde yapılacak? İlkokul 1. sınıf ve lise 9. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak? İşte MEB tarafından açıklanan uyum haftası takvimi ve tüm detaylar...
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına yaklaşılırken, özellikle yeni bir eğitim kademesine geçecek öğrenciler için uyum haftasının uygulanacağı tarihler araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum programıyla öğrencilerin okul sürecine daha kolay adapte olması, eğitim ortamına alışması ve arkadaşlarıyla ilk iletişimini kurması amaçlanıyor. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri ne zaman okula başlayacak? İşte MEB’in açıkladığı uyum haftası takvimi ve tüm ayrıntılar...
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum haftası 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için, yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrencilerin yıl boyunca yapacağı ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri belli oldu.
Birinci dönem ara tatili:
16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili (15 tatil):
25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
İkinci dönem ara tatili:
8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
Yaz tatili başlangıcı:
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.