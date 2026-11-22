MAVİ BÖLGELERDE UZUN YAŞAMIN ORTAK SIRRI NE?

İtalya'nın Sardunya Adası, Yunanistan'ın Ikaria Adası ve Japonya'nın Okinawa bölgesi, dünyanın uzun yaşam süreleriyle dikkat çeken Mavi Bölgeleri arasında yer alıyor. Bu toplulukları inceleyen Dan Buettner, uzun ömürlü insanların yaşam tarzlarında bazı ortak alışkanlıklar bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu alışkanlıkların başında dengeli beslenme, güçlü sosyal ilişkiler ve günlük yaşamın doğal bir parçası hâline gelen fiziksel hareketlilik geliyor. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, hareket etmek için mutlaka spor salonuna gitmiyor. Alışverişe yürümek, komşuları ziyaret etmek ve günlük işlerini yürüyerek halletmek fiziksel aktivitelerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Buettner'ın yaklaşımına göre önemli olan yalnızca belirli saatlerde egzersiz yapmak değil, gün boyunca hareketsiz kalmamayı sağlayan bir yaşam düzeni oluşturmak.