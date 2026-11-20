VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

VGM burs sonuçlarının ardından öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı. Kurumun açıklamasına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesap açılış ve gerekli belge işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İlk burs ödemesi, ekim ayından ödeme yapılan aya kadar biriken tutarı kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Sonraki ödemeler ise burs verilen aylarda, her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor.