VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? VGM sonuç sorgulama ekranı
VGM burs sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru yapan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) ortaöğrenim burslarına ilişkin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından gözler üniversite burslarına çevrildi. Aylık 4 bin TL burs desteğinden yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026-2027 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin sonuç bekleyişi devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları 11 Kasım'da erişime açılırken ön lisans ve lisans öğrencileri için değerlendirme süreci sürüyor. Üniversite öğrencilerine yönelik aylık 4 bin TL burs desteği için sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarını 11 Kasım 2026 tarihinde açıkladı.
Ancak ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite öğrencilerinin başvuru değerlendirme işlemleri devam ediyor.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs sonuçları için resmi bir gün veya saat paylaşmadı.
6 Kasım 2026 tarihinde başlayan değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların aralık ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
VGM üniversite burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Ön lisans ve lisans öğrencileri VGM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
VGM BURSU 2026-2027 NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek burs ve eğitim yardımı tutarlarını da duyurdu.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitim yardımı: 1.750 TL
Ön lisans ve lisans bursu: 4.000 TL
VGM yükseköğrenim bursu, hak kazanan öğrencilere bir eğitim yılında ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 ay boyunca veriliyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı ise ekim-haziran döneminde 9 ay süreyle ödeniyor.
VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
VGM burs sonuçlarının ardından öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu da ilk ödemelerin ne zaman yapılacağı. Kurumun açıklamasına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesap açılış ve gerekli belge işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
İlk burs ödemesi, ekim ayından ödeme yapılan aya kadar biriken tutarı kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Sonraki ödemeler ise burs verilen aylarda, her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor.