VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026-2027: VGM yükseköğrenim (lisans/ön lisans) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurularında değerlendirme süreci sürüyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite bursları için başvuruda bulunan öğrenciler VGM'nin son dakika açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, VGM yükseköğrenim (lisans/ön lisans) burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-2027 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…
VGM burs sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) yükseköğrenim burs başvurularını değerlendirme süreci devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları 11 Kasım'da erişime açılırken ön lisans ve lisans öğrencileri VGM’den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Aylık 4 bin TL burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, "2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte VGM yükseköğrenim (lisans/ön lisans) burs sonuçları sorgulama ekranı…
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2026-2027 VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında kurumdan resmi bir açıklama gelmedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 11 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı duyuruda, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirilmesine başlandığını bildirdi.
Başvuruların incelenmesi ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesinin ardından sonuçlar erişime açılacak.
Bu nedenle üniversite öğrencilerinin güncel duyuruları VGM'nin internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
VGM burs sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs yönetmeliğine göre KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. KYK bursu kazanan öğrencilerin taahhütname imzalayıp imzalamadığına bakılmaksızın VGM burs başvuruları iptal ediliyor.
Buna karşılık KYK'dan geri ödemeli öğrenim kredisi alan öğrenciler VGM bursuna başvurabiliyor ve diğer koşulları sağlamaları durumunda burs almaya hak kazanabiliyor. Bu nedenle KYK bursu ile öğrenim kredisi arasındaki ayrım, VGM değerlendirme sürecinde önem taşıyor.
2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS MİKTARI NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek yükseköğrenim bursunun aylık 4 bin TL olduğunu açıkladı.
VGM yükseköğrenim bursu, hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay boyunca ödeniyor. Ekim ve mayıs ayları arasındaki dönemi kapsayan desteğin, aylık 4 bin TL üzerinden toplam tutarı 32 bin TL'ye ulaşıyor.
VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
VGM yükseköğrenim bursunu kazanan öğrencilerin ödemeleri, eğitim gördükleri ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve kendi adlarına açılmış banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe iletmeleri gerekiyor.
Kurumun uygulamasına göre burs ödemeleri, ödeme yapılan aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni burs kazanan öğrencilerin ilk ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Kesin ödeme takvimi, değerlendirme ve sonuç duyurularının ardından netleşecek.