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        Haberler Bilgi YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB resmi tatil takvimi ile 30 Ekim Cuma ilkokul, ortaokul ve liselerde ders var mı, yok mu?

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ? MEB resmi tatil takvimi ile 30 Ekim Cuma ilkokul, ortaokul ve liselerde ders var mı, yok mu?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler, MEB'in eğitim takviminde cuma günü için ek bir tatil kararı bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, 30 Ekim resmi tatil mi, yarın okul var mı? İşte, MEB resmi tatil takvimi ile 30 Ekim okulların tatil durumu hakkına merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        1

        30 Ekim Cuma günü eğitim öğretim ve çalışma düzeni, Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları cuma günü için ek bir tatil veya idari izin kararı alınıp alınmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 30 Ekim Cuma okullar açık mı, ders işlenecek mi? İşte, 30 Ekim yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde ders durumuna ilişkin detaylar…

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        30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

        30 Ekim 2026 Cuma günü için ülke genelinde ilan edilmiş ek bir okul tatili kararı bulunmuyor. Mevcut takvime göre ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

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        MEB 30 EKİM İÇİN TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde 30 Ekim için ayrıca bir tatil günü yer almıyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığına ilişkin resmi bir karar açıklanmadığı sürece öğrencilerin derslere devam etmesi gerekiyor.

        4

        30 EKİM CUMA KAMUDA ÇALIŞMA VAR MI?

        30 Ekim Cuma günü için genel bir idari izin kararı bulunmadığından kamu kurumlarında mesainin normal düzeninde sürmesi bekleniyor. Devlet daireleri ve belediyelerde işlemler, kurumların çalışma saatleri doğrultusunda devam edecek.

        5

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü ise mevcut takvime göre normal eğitim ve çalışma günü olarak uygulanıyor.

        6

        29 Ekim-1 Kasım tatil takvimi:

        * 28 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı arifesi, saat 13.00'ten itibaren resmi tatil.

        * 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmi tatil.

        7

        * 30 Ekim Cuma: Normal eğitim ve çalışma günü.

        * 31 Ekim Cumartesi: Hafta sonu tatili.

        * 1 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili.

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