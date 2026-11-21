YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 YDS/2 sınavı kaç soru, kaç dakika? ÖSYM kılavuzu ile YDS/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı!
2026 YDS sınavı için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na 137 bin 331 aday katılacak. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav saatine çevrildi. "YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. YDS/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı ÖSYM kılavuzu ile belli oldu. Peki, 2026 YDS/2 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YDS/2 giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair merak edilen tüm detaylar…
2026 YDS/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre YDS/2, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Akademik kariyer hedefleyen, kamu kurumlarında görev almak isteyen veya yabancı dil yeterliliğini belgelemeyi amaçlayan binlerce kişi, yılın ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacak. Beş dilde düzenlenecek sınav öncesinde adayların bina ve salon bilgileri de açıklandı. Sınava bir gün kala özellikle "YDS ne zaman, saat kaçta, sınav yerleri nasıl öğrenilir?", "YDS sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?" sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte, ÖSYM AİS ile YDS/2 giriş belgesi alma ekranı…
2026 YDS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026 YDS/2) tarihi belli oldu.
Takvime 2026 YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve saat 13.15'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutulacak.
2026 YDS/2 SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 YDS/2 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı.
Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.
Sınav giriş belgesi, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor ve yazdırılabiliyor. Adayların sınava giderken giriş belgelerini ve ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YDS/2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 YDS/2 sınavında adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav için 180 dakika, yani üç saat cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara ise 30 dakika ilave süre verilecek.
Yabancı dil bilgisini ölçmeyi amaçlayan sınavda kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama gibi alanlara yönelik sorular bulunacak.
ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde düzenlenecek sınav için 379 bina ve 6 bin 50 salon kullanılacak.
YDS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı bilgilere göre 137 bin 331 adayın başvurduğu sınavda en fazla başvuru İngilizce alanından yapıldı.
2026 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM tarafından duyuruldu. Resmi sınav takvimine göre YDS/2 sonuçları, 10 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.