Yemekteyiz kim kazandı? 13 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın büyük ödülü kim aldı, 250 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve para ödülünü kazanan isim, 13 Kasım Cuma günü belli oluyor. Emriye, Murat, Yusuf, Cansu ve Yeliz’in büyük ödül için mutfakta hünerlerini gösterdiği haftada, Zuhal Topal'ın puanları da birinciyi belirlemede etkili oluyor. Peki, 13 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 13 Kasım Cuma haftanın puan durumu ve Yemekteyiz 250 bin TL para ödülünü kazanan yarışmacı...