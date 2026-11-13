Yemekteyiz kim kazandı? 13 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın büyük ödülü kim aldı, 250 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kazanan isim belli oluyor. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz'in 9-13 Kasım tarihli haftasında final günü son puanlar veriliyor. Emriye, Murat, Yusuf, Cansu ve Yeliz arasından sadece bir yarışmacı birinci çıkacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 13 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın büyük ödülü kim aldı, 250 bin TL'yi kazanan isim açıklandı mı?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve para ödülünü kazanan isim, 13 Kasım Cuma günü belli oluyor. Emriye, Murat, Yusuf, Cansu ve Yeliz’in büyük ödül için mutfakta hünerlerini gösterdiği haftada, Zuhal Topal'ın puanları da birinciyi belirlemede etkili oluyor. Peki, 13 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 13 Kasım Cuma haftanın puan durumu ve Yemekteyiz 250 bin TL para ödülünü kazanan yarışmacı...
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi belli olunca haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Emriye Demirci
Murat Bayram
Yusuf Bey
Cansu Hanım
Yeliz Kara
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'İN ÖDÜLÜ NE KADAR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon için haftalık birinciye vereceği ödül 250.000 TL oldu.
Geçen sezon Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftalık ödülü 200.000 TL'ydi.