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        Haberler Bilgi Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt buldu! 13 Kasım Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın büyük ödülü kim aldı, 250 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı sorusu yanıt buldu! 13 Kasım Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın büyük ödülü kim aldı, 250 bin TL’yi kazanan isim açıklandı mı?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kazanan isim belli oldu. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz'in 9-13 Kasım tarihli haftasında final günü son puanlar verildi. Emriye, Murat, Yusuf, Cansu ve Yeliz arasından sadece bir yarışmacı birinci çıktı. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 13 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın büyük ödülü kim aldı, 250 bin TL'yi kazanan isim açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 16:44 Güncelleme:
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        Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve para ödülünü kazanan isim, 13 Kasım Cuma günü belli oldu. Emriye, Murat, Yusuf, Cansu ve Yeliz’in büyük ödül için mutfakta hünerlerini gösterdiği haftada, Zuhal Topal'ın puanları da birinciyi belirlemede etkili oluyor. Peki, 13 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, 13 Kasım Cuma haftanın puan durumu ve Yemekteyiz 250 bin TL para ödülünü kazanan yarışmacı...

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        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi Yusuf oldu

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Emriye Demirci 

        Murat Bayram 

        Yusuf Bey 

        Cansu Hanım 

        Yeliz Kara 

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'İN ÖDÜLÜ NE KADAR?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezon için haftalık birinciye vereceği ödül 250.000 TL oldu.

        Geçen sezon Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftalık ödülü 200.000 TL'ydi.

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