EMEKLİLERE 6 BİN TL FATURA İADESİ

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilerine otomatik fatura ödeme talimatları üzerinden toplam 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilen otomatik fatura ödeme talimatlarında, fatura tutarının en fazla yüzde 25'i kadar iade alınabiliyor. Aylık toplam iade tutarı ise 500 TL ile sınırlandırılıyor.

Kampanya, emekli maaşının Ziraat Bankası'na aktarıldığı ay dahil 12 ay boyunca geçerli oluyor. İadeler, bir önceki ay ödenen faturalara karşılık takip eden ay içerisinde vadesiz hesaba yatırılıyor.

Böylece kampanya koşullarını karşılayan emekliler, 12 aylık dönemde toplam 6 bin TL'ye kadar fatura iadesinden yararlanabiliyor.