ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026 TUTARLARI: Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi maaşa kaç TL veriliyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım 2026 tutarları ve başvuru şartları merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunan banka, 90 bin TL'ye varan ek avantajlarıyla da dikkat çekiyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler için faizsiz kredi, fatura iadesi ve Bankkart Lira gibi farklı koşullara bağlı fırsatlar bulunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi maaşa kaç TL veriliyor? 90 bin TL'ye varan avantajlardan kimler yararlanabiliyor? İşte Kasım 2026 Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları, maaş taşıma ve başvuru şartları…
Emekli maaş promosyonları 2026 Kasım ayı için araştırılıyor. Maaşını başka bir bankaya taşımayı veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemeyi düşünen emekliler, bankaların sunduğu ödeme tutarlarını karşılaştırıyor. Ziraat Bankası da SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik 12 bin TL'ye varan nakit promosyon kampanyasını sürdürüyor. Promosyonun yanı sıra 90 bin TL'ye varan ek avantajlar da emeklilerin ilgisini çekiyorr. Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL oldu, başvurular nasıl yapılır ve maaş taşıma işlemleri nereden gerçekleştirilir? İşte Kasım 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarları ve kampanyanın ayrıntıları...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026 NE KADAR?
Ziraat Bankası, Kasım 2026 itibarıyla emekli maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Promosyon tutarı, emeklinin aldığı aylık maaşa göre belirleniyor.
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını üç yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Promosyon ödemesi, üç yıllık dönem için peşin olarak gerçekleştiriliyor.
2026 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan kampanya kapsamında 10 bin TL'nin altında aylık alan emeklilere 5 bin TL, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon veriliyor.
Bankanın resmi internet sitesinde yayımladığı güncel emekli promosyon ödeme tablosu şöyle:
0 - 9.999,99 TL: 5.000 TL
10.000 - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI 90 BİN TL EMEKLİ AVANTAJI NEDİR?
Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik duyurduğu 90 bin TL'ye varan ek avantajları, nakit promosyon kampanyasından ayrı olarak sunuluyor. Banka, emekli müşterilerine faizsiz kredi, nakit avans, otomatik fatura ödemelerinde iade ve alışverişlerde Bankkart Lira kazanma gibi fırsatlar sağlıyor.
Söz konusu ek avantajların kullanılabilmesi için ilgili kampanyaların şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.
EMEKLİLERE 40 BİN TL FAİZSİZ KREDİ FIRSATI
Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 40 bin TL'ye kadar, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuyor.
Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, ilk maaşlarının Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmasından bir gün sonra kredi başvurusu yapabiliyor.
Başvurular banka şubeleri ve dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kredi kullanımı ise bankanın kredi değerlendirme politikalarına bağlı olarak sonuçlandırılıyor.
EMEKLİLERE 25 BİN TL NAKİT AVANS İMKANI
Ziraat Bankası'nın mevcut emekli müşterilerine yönelik kampanyasında 25 bin TL'ye kadar üç taksitli faizsiz nakit avans fırsatı da bulunuyor.
Bankanın açıklamasına göre bu avantajdan yıl içerisinde iki kez yararlanılabiliyor. İlk kullanım dönemi 30 Haziran 2026'da sona ererken ikinci kullanım dönemi bu tarihten sonrasını kapsıyor.
Nakit avans başvuruları bankanın kredi değerlendirme kriterlerine göre inceleniyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanma durumu müşterinin başvurusuna ve bankanın onayına bağlı bulunuyor.
EMEKLİLERE 6 BİN TL FATURA İADESİ
Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyan müşterilerine otomatik fatura ödeme talimatları üzerinden toplam 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.
Kampanya kapsamında kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilen otomatik fatura ödeme talimatlarında, fatura tutarının en fazla yüzde 25'i kadar iade alınabiliyor. Aylık toplam iade tutarı ise 500 TL ile sınırlandırılıyor.
Kampanya, emekli maaşının Ziraat Bankası'na aktarıldığı ay dahil 12 ay boyunca geçerli oluyor. İadeler, bir önceki ay ödenen faturalara karşılık takip eden ay içerisinde vadesiz hesaba yatırılıyor.
Böylece kampanya koşullarını karşılayan emekliler, 12 aylık dönemde toplam 6 bin TL'ye kadar fatura iadesinden yararlanabiliyor.
ZİRAAT BANKASI BANKKART LİRA KAMPANYASI NEDİR?
Ziraat Bankası, emekli müşterilerinin market, sağlık ve belirli sektörlerdeki alışverişleri için aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor.
Bankanın duyurduğu kampanya kapsamında market harcamalarında her 1.500 TL'lik alışverişe 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL, sağlık harcamalarında ise aynı koşullarla 1.500 TL Bankkart Lira kazanılabiliyor.
Seçili sektörlerde yapılan her 3 bin TL'lik harcamaya 300 TL olmak üzere toplam 3 bin TL Bankkart Lira fırsatı bulunuyor.
Böylece kampanya koşullarının tamamını sağlayan müşteriler, aylık en fazla 6 bin TL Bankkart Lira kazanabiliyor. Bu avantaj doğrudan nakit promosyon değil, kart harcamalarına bağlı olarak kazanılan ödül niteliği taşıyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Maaşını bankadan alan veya bankaya taşımak isteyen emekliler, başvurularını şubelerden, Ziraat Mobil uygulamasından, internet bankacılığından, ATM'lerden ve müşteri iletişim merkezinden yapabiliyor.
SMS ile başvuru yapmak isteyen müşteriler ise 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını gönderebiliyor. Bu işlemin ardından banka tarafından aranarak onayları alınıyor.